01:07 17.12.2025 (обновлено: 07:22 17.12.2025)
Генерал раскрыл, что случится с многонациональными силами ЕС на Украине
Генерал раскрыл, что случится с многонациональными силами ЕС на Украине

Генерал Катер: у многонациональных войск ЕС на Украине не будет шансов

Солдаты бундесвера
Солдаты бундесвера
Солдаты бундесвера
Солдаты бундесвера. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Идея отправки "многонациональных сил" на Украину в рамках обсуждаемых гарантий безопасности не оставит шанса участникам данной операции, такое мнение высказал отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
Отвечая на вопрос в студии о инициативе ЕС по созданию "многонациональных сил" для их отправки на Украину, Катер подчеркнул бессмысленность этой идеи.
Лидеры ЕС предложили отправить на Украину многонациональные силы
Лидеры ЕС предложили отправить на Украину многонациональные силы
Вчера, 00:21
"Нам всегда нужно сохранять осторожность, потому что на данный момент я не вижу никаких шансов для войск НАТО или европейских войск (На Украине — Прим. Ред.), которые по сути своей одинаковы", — сказал он.
По словам Катера, нужно понимать, что идея "многонациональных сил" представляет из себя не миротворческую, а военную операцию с развертыванием сил ЕС или НАТО на Украине.
"И поскольку я прекрасно понимаю, что это не может быть миротворческая операция, это должна быть на самом деле военная операция, в рамках которых развернутые солдаты, помимо самообороны, могут иметь право на военное вмешательство", — пояснил эксперт.
Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине
Захарова прокомментировала идею о "многонациональных силах" на Украине
17 июля, 15:51
Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения по поводу возможного создания "многонациональных сил" в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом солдат немецкого бундесвера.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине в понедельник выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, среди пунктов предлагается направить в страну "многонациональные силы" и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. Среди авторов заявления указаны канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президента Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Королевства Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании Кир Стармер, а также председателя Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Министр обороны ФРГ сомневается в создании многонациональных сил для Киева
Вчера, 21:34
 
