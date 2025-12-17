Генерал раскрыл, что случится с многонациональными силами ЕС на Украине

По словам Катера, нужно понимать, что идея "многонациональных сил" представляет из себя не миротворческую, а военную операцию с развертыванием сил ЕС или НАТО на Украине.

"И поскольку я прекрасно понимаю, что это не может быть миротворческая операция, это должна быть на самом деле военная операция, в рамках которых развернутые солдаты, помимо самообороны, могут иметь право на военное вмешательство", — пояснил эксперт.