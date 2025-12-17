Генерал раскрыл, что случится с многонациональными силами ЕС на Украине

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Идея отправки "многонациональных сил" на Украину в рамках обсуждаемых гарантий безопасности не оставит шанса участникам данной операции, такое мнение высказал отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
"Нам всегда нужно сохранять осторожность, потому что на данный момент я не вижу никаких шансов для войск НАТО или европейских войск (На Украине — Прим. Ред.), которые по сути своей одинаковы", — сказал он.
По словам Катера, нужно понимать, что идея "многонациональных сил" представляет из себя не миротворческую, а военную операцию с развертыванием сил ЕС или НАТО на Украине.
"И поскольку я прекрасно понимаю, что это не может быть миротворческая операция, это должна быть на самом деле военная операция, в рамках которых развернутые солдаты, помимо самообороны, могут иметь право на военное вмешательство", — пояснил эксперт.
Вчера министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения по поводу возможного создания "многонациональных сил" в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом солдат немецкого бундесвера.
Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине в понедельник выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, среди пунктов предлагается направить в страну "многонациональные силы" и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. Среди авторов заявления указаны канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президента Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стере, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Королевства Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Соединённого Королевства Великобритании Кир Стармер, а также председателя Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.