Рейтинг@Mail.ru
Жителя Волгограда заподозрили в убийстве жены - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/ubiystvo-2062703736.html
Жителя Волгограда заподозрили в убийстве жены
Жителя Волгограда заподозрили в убийстве жены - РИА Новости, 17.12.2025
Жителя Волгограда заподозрили в убийстве жены
Жителя Волгограда подозревают в том, что он застрелил свою жену, а чтобы скрыть преступление, расчленил тело и выбросил останки в Волгу и на один из пустырей,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:30:00+03:00
2025-12-17T16:30:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251211/zhitel-2061288064.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Волгограда заподозрили в убийстве жены

Жителя Волгограда заподозрили в убийстве жены и расчленении ее тела

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Жителя Волгограда подозревают в том, что он застрелил свою жену, а чтобы скрыть преступление, расчленил тело и выбросил останки в Волгу и на один из пустырей, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.
По данным СК, вечером 14 декабря житель Волгограда поссорился со своей женой.
"В ходе ссоры мужчина воспользовался незаконно хранившимся у него травматическим пистолетом и произвёл один прицельный выстрел в голову потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления фигурант расчленил тело погибшей, после чего выбросил останки в реку Волга, а также на пустыре вблизи одного из гаражных кооперативов", - говорится в сообщении.
По версии следствия, через два дня после убийства мужчина, чтобы отвести от себя подозрения, обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, но следователям удалось установить его причастность к преступлению.
Отмечается, что волгоградец задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным СК, вину свою он признал.
Житель Ачинска, приговоренный к сроку 19 лет и два месяца в колонии строго режима за двойное убийство - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Житель Красноярского края получил 19 лет за убийство жены и ее сожителя
11 декабря, 09:04
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала