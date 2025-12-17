Жителя Волгограда заподозрили в убийстве жены

ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости. Жителя Волгограда подозревают в том, что он застрелил свою жену, а чтобы скрыть преступление, расчленил тело и выбросил останки в Волгу и на один из пустырей, Жителя Волгограда подозревают в том, что он застрелил свою жену, а чтобы скрыть преступление, расчленил тело и выбросил останки в Волгу и на один из пустырей, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

По данным СК , вечером 14 декабря житель Волгограда поссорился со своей женой.

"В ходе ссоры мужчина воспользовался незаконно хранившимся у него травматическим пистолетом и произвёл один прицельный выстрел в голову потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления фигурант расчленил тело погибшей, после чего выбросил останки в реку Волга, а также на пустыре вблизи одного из гаражных кооперативов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, через два дня после убийства мужчина, чтобы отвести от себя подозрения, обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, но следователям удалось установить его причастность к преступлению.