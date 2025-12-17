https://ria.ru/20251217/ubiystvo-2062703736.html
Жителя Волгограда заподозрили в убийстве жены
ВОЛГОГРАД, 17 дек – РИА Новости.
Жителя Волгограда подозревают в том, что он застрелил свою жену, а чтобы скрыть преступление, расчленил тело и выбросил останки в Волгу и на один из пустырей, сообщает
СУ СКР по Волгоградской области.
По данным СК
, вечером 14 декабря житель Волгограда
поссорился со своей женой.
"В ходе ссоры мужчина воспользовался незаконно хранившимся у него травматическим пистолетом и произвёл один прицельный выстрел в голову потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления фигурант расчленил тело погибшей, после чего выбросил останки в реку Волга, а также на пустыре вблизи одного из гаражных кооперативов", - говорится в сообщении.
По версии следствия, через два дня после убийства мужчина, чтобы отвести от себя подозрения, обратился в полицию с заявлением о пропаже жены, но следователям удалось установить его причастность к преступлению.
Отмечается, что волгоградец задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным СК, вину свою он признал.