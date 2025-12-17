Рейтинг@Mail.ru
Новый "сюрприз" Бермудского треугольника: что ученые нашли на самом дне?
17:45 17.12.2025
Новый "сюрприз" Бермудского треугольника: что ученые нашли на самом дне?
Новый "сюрприз" Бермудского треугольника: что ученые нашли на самом дне?
Репутация одного из самых таинственных мест на планете, Бермудского треугольника неожиданно дополнилась еще одной загадкой, в этот раз чисто научной. РИА Новости, 17.12.2025
Новый "сюрприз" Бермудского треугольника: что ученые нашли на самом дне?

© Getty Images / MarcoriverophЗатонувший корабль
Затонувший корабль - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / Marcoriveroph
Затонувший корабль
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Репутация одного из самых таинственных мест на планете, Бермудского треугольника неожиданно дополнилась еще одной загадкой, в этот раз чисто научной.
По словам исследователей, то, что они обнаружили не имеет аналогов на планете. Неужели причина пропажи кораблей, наконец, будет раскрыта?

"Откуда взялся" Бермудский треугольник

Всем известное словосочетание "Бермудский треугольник" было введено в оборот публицистом Винсентом Гаддисом не так давно, в 1964-м году. Статья с громким названием "Смертоносный Бермудский треугольник" была напечатана в издании, посвященном необъяснимым явлениям.
© NASA / Public DomainБагамские острова из космоса
Багамские острова из космоса - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© NASA / Public Domain
Багамские острова из космоса
Географически, Бермудский треугольник — область Атлантического океана, расположенная между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Он довольно большой и занимает 140 тыс. квадратных миль. Акватория треугольника частично принадлежит Багамским островам.

Обнаружили то, "чего не должно быть"

В новом научном исследовании ученые рассказали, что обнаружили под океанической корой Бермудских островов странный слой горных пород толщиной 20 километров. Такой толщины нет ни в одном другом подобном слое в мире.
"Обычно под океанической корой находится мантия. Но на Бермудских островах есть еще один слой, расположенный под корой, внутри тектонической плиты, на которой находятся Бермудские острова", — заявил ведущий автор исследования сейсмолог Уильям Фрейзер.
© Fotolia / Andrey KuzminГлубины океана
Глубины океана - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Fotolia / Andrey Kuzmin
Глубины океана
Его команда изучила записи с сейсмической станции на Бермудских островах и проследила за мощными, но удаленными землетрясениями. Они проходили через скальную породу на глубине 50 км, прямо под островом. Изучив места, где сейсмические волны неожиданно меняли направление, исследователи и обнаружили этот странно толстый слой породы.

Загадка Бермудского треугольника — все?

Открытие может дать ключ к пониманию одного любопытного геологического парадокса — загадки Бермудских островов. Это, однако, совсем не связано с таинственными исчезновениями морских судов и самолетов.
© Depositphotos.com / agiampiccoloДайвер
Дайвер - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Depositphotos.com / agiampiccolo
Дайвер
Дело в том, что архипелаг находится на своеобразном "поднятии" — участке океанической коры, который на сотни метров возвышается над окружающим дном. По идее, такое положение должно быть следствием бурной вулканической активности. Однако наукой установлено, что она в этом регионе прекратилась 31 миллион лет назад.
Открытие новой гигантской "структуры" предполагает — последнее извержение, возможно, внесло мантийную породу в кору, где она застыла на месте. Именно это и привело к “поднятию” архипелага.

Загадка "волн-убийц"

Для геологов это может стать важным шагом на пути к разгадке еще одной большой тайны Бермудских островов. По мнению океанографа Университета Саутгемптона Саймона Боксалла, все корабли в зоне Бермудского треугольника пропали из-за особых волн-убийц.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкШторм
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Шторм
По словам ученого, такие волны поднимаются на высоту до 30 метров и способны за две-три минуты потопить и разорвать на части даже большое судно. Этим можно объяснить и то, что многие моряки даже не успевали подать сигнал бедствия, добавил ученый.
Считается, что цепи островов существуют благодаря "горячим точкам" — участкам мантии, где поднимается горячий материал, вызывающий вулканическую активность. В месте, где "горячая точка" встречается с земной корой, дно океана часто поднимается. А когда тектонические движения смещают земную кору от этой "горячей точки", волны постепенно спадают.

Изучают другие места по всему миру

Сейчас ученые активно изучают другие острова по всему миру, чтобы выяснить, есть ли там похожие слои, или Бермудский архипелаг действительно уникален.
© Pixabay / NeuPaddyВолна в Атлантическом океане
Волна в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Pixabay / NeuPaddy
Волна в Атлантическом океане
"Что такое Бермудские острова, которые находятся в экстремальной зоне, важно для понимания менее экстремальных мест. Это дает нам представление о том, какие процессы на Земле являются более нормальными, а какие — более экстремальными", — сказал Фрейзер.
Впрочем, Бермудский треугольник с подачи журналистов еще долго будет считаться уникальной, аномальной зоной.
 
 
 
