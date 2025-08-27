https://ria.ru/20250827/bermudy-2037774616.html

В Британии рассказали, почему в Бермудском треугольнике исчезают суда

В Британии рассказали, почему в Бермудском треугольнике исчезают суда

В Британии рассказали, почему в Бермудском треугольнике исчезают суда

Все корабли в зоне Бермудского треугольника пропали из-за особых волн-убийц, считает океанограф Университета Саутгемптона Саймон Боксалл

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Все корабли в зоне Бермудского треугольника пропали из-за особых волн-убийц, считает океанограф Университета Саутгемптона Саймон Боксалл, слова которого приводит таблоид Daily Mail."На юге и севере (Бермудского треугольника. — Прим. ред.) бывают штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц", — сказал специалист в эфире телеканала Channel 5.По его словам, волны поднимаются на высоту до 30 метров и способны за две-три минуты потопить даже большое судно."Чем больше корабль, тем больше повреждений наносится", — пояснил Боксалл.Он отметил, что волна-убийца может быть настолько мощной, что способна буквально разорвать судно. Этим можно объяснить и то, что многие моряки даже не успевали подать сигнал бедствия, добавил ученый.Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда.

