В Британии рассказали, почему в Бермудском треугольнике исчезают суда
05:38 27.08.2025 (обновлено: 11:56 27.08.2025)
В Британии рассказали, почему в Бермудском треугольнике исчезают суда
в мире
флорида
саутгемптон
атлантический океан
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Все корабли в зоне Бермудского треугольника пропали из-за особых волн-убийц, считает океанограф Университета Саутгемптона Саймон Боксалл, слова которого приводит таблоид Daily Mail."На юге и севере (Бермудского треугольника. — Прим. ред.) бывают штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц", — сказал специалист в эфире телеканала Channel 5.По его словам, волны поднимаются на высоту до 30 метров и способны за две-три минуты потопить даже большое судно."Чем больше корабль, тем больше повреждений наносится", — пояснил Боксалл.Он отметил, что волна-убийца может быть настолько мощной, что способна буквально разорвать судно. Этим можно объяснить и то, что многие моряки даже не успевали подать сигнал бедствия, добавил ученый.Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда.
флорида
саутгемптон
атлантический океан
в мире, флорида, саутгемптон, атлантический океан
В мире, Флорида, Саутгемптон, Атлантический океан
В Британии рассказали, почему в Бермудском треугольнике исчезают суда

Ученый Боксалл: суда в Бермудском треугольнике топят волны высотой в 30 метров

Затонувший корабль
Затонувший корабль
Затонувший корабль. Архивное фото
Затонувший корабль. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Все корабли в зоне Бермудского треугольника пропали из-за особых волн-убийц, считает океанограф Университета Саутгемптона Саймон Боксалл, слова которого приводит таблоид Daily Mail.
"На юге и севере (Бермудского треугольника. — Прим. ред.) бывают штормы, которые объединяются. Если они усиливаются штормами из Флориды, то это может привести к образованию потенциально смертоносных волн-убийц", — сказал специалист в эфире телеканала Channel 5.
По его словам, волны поднимаются на высоту до 30 метров и способны за две-три минуты потопить даже большое судно.
"Чем больше корабль, тем больше повреждений наносится", — пояснил Боксалл.
Он отметил, что волна-убийца может быть настолько мощной, что способна буквально разорвать судно. Этим можно объяснить и то, что многие моряки даже не успевали подать сигнал бедствия, добавил ученый.
Бермудский треугольник — район на западе Атлантического океана, между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Считается, что из-за таинственных аномалий там часто пропадают воздушные и морские суда.
В миреФлоридаСаутгемптонАтлантический океан
 
 
