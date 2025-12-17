Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и Азербайджана в январе-ноябре вырос на три процента
13:36 17.12.2025 (обновлено: 13:38 17.12.2025)
Товарооборот России и Азербайджана в январе-ноябре вырос на три процента
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении и превысил 4,5 миллиарда долларов, говорится в отчете... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
азербайджан
италия
михаил евдокимов
россия
азербайджан
италия
в мире, россия, азербайджан, италия, михаил евдокимов
В мире, Россия, Азербайджан, Италия, Михаил Евдокимов
Продукция и товары, представленные в павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве
Продукция и товары, представленные в павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Продукция и товары, представленные в павильоне Азербайджан на ВДНХ в Москве. Архивное фото
БАКУ, 17 дек – РИА Новости. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении и превысил 4,5 миллиарда долларов, говорится в отчете Государственного таможенного комитета республики.
"За 11 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Россией был равен 4,508 миллиарда долларов, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 2,9%", - говорится в отчете.
Экспорт азербайджанской продукции в Россию составил в отчетном периоде 1,088 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,4%, а импорт российской продукции в Азербайджан – 3,42 миллиарда долларов, прибавив 3,8%, указали в ведомстве.
Там отметили, что Россия продолжает занимать третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ по итогам января-ноября пришлось 10,11% внешнеторгового оборота республики.
Азербайджан и Россия планируют увеличить товарооборот в текущем году до 5 миллиардов долларов, заявлял в конце ноября российский посол в Баку Михаил Евдокимов.
Пресс-подход Владимира Путина в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Путин оценил рост торговли между Россией и Азербайджаном
10 октября, 15:28
 
