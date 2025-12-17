Товарооборот России и Азербайджана в январе-ноябре вырос на три процента

БАКУ, 17 дек – РИА Новости. Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-ноябре 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении и превысил 4,5 миллиарда долларов, говорится в отчете Государственного таможенного комитета республики.
"За 11 месяцев текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Россией был равен 4,508 миллиарда долларов, что превышает показатель за аналогичный период предыдущего года на 2,9%", - говорится в отчете.
Экспорт азербайджанской продукции в Россию составил в отчетном периоде 1,088 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,4%, а импорт российской продукции в Азербайджан – 3,42 миллиарда долларов, прибавив 3,8%, указали в ведомстве.
Азербайджан и Россия планируют увеличить товарооборот в текущем году до 5 миллиардов долларов, заявлял в конце ноября российский посол в Баку Михаил Евдокимов.
