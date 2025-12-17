Экс-начальника вещевого управления Минобороны приговорили к семи годам

В правоохранительных органах РИА Новости рассказывали, что в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для военных. Как сообщается на сайте нижегородского предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы.