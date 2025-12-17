Рейтинг@Mail.ru
16:55 17.12.2025 (обновлено: 17:17 17.12.2025)
Экс-начальника вещевого управления Минобороны приговорили к семи годам
происшествия, россия, московский гарнизонный военный суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московский гарнизонный военный суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-начальника вещевого управления Минобороны приговорили к семи годам

Экс-начальника вещевого управления Минобороны приговорили к 7 годам за взятку

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего начальника вещевого управления Минобороны Владимира Демчика, обвиняемого в получении взятки, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Назначено наказание в виде семи лет", - сказал собеседник агентства.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Крыму задержали мужчину за попытку дать взятку сотруднику ФСБ
Вчера, 13:14
О завершении расследования и отправке дела в суд СК РФ сообщал в марте. Как установлено следствием, в 2017 году Минобороны России заключило свыше 20 госконтрактов с АО "Княгининская швейная фабрика" на поставку вещевого имущества для нужд ВС РФ более чем на 500 миллионов рублей. За этот период Демчик получил от гендиректора фабрики Александра Свистунова взятку в крупном размере (то есть до 1 миллиона рублей) за общее покровительство при приемке ее продукции.
Ранее следствие вменяло Демчику получение от Свистунова 4 миллионов рублей.
Какое решение суд вынес в отношении Свистунова, собеседник не уточнил.
В правоохранительных органах РИА Новости рассказывали, что в деле Демчика фигурируют контракты по пошиву головных уборов для военных. Как сообщается на сайте нижегородского предприятия, Княгининская швейная фабрика более 50 лет специализируется на изготовлении форменного обмундирования для всех силовых структур России и регионов. Главный и основной по объему вид продукции – форменные головные уборы.
Экс-зампрокурора Белгородской области не признал вину в получении взятки
15 декабря, 07:08
Экс-зампрокурора Белгородской области не признал вину в получении взятки
15 декабря, 07:08
 
ПроисшествияРоссияМосковский гарнизонный военный судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
