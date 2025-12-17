Суд в Москве вынес приговор мигранту, присягнувшего ИГИЛу*

"Суд признал виновным 22-летнего гражданина Республики Таджикистан Бободжона Сайдамирова, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 200 тысяч рублей, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок 2 года", - сказали в суде.