11:12 17.12.2025 (обновлено: 11:13 17.12.2025)
Суд в Москве вынес приговор мигранту, присягнувшего ИГИЛу*
Суд в Москве вынес приговор мигранту, присягнувшего ИГИЛу*
Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам мигранта, давшего присягу "Исламскому государству"* (ИГИЛ*, запрещенная в России террористическая... РИА Новости, 17.12.2025
Суд в Москве вынес приговор мигранту, присягнувшего ИГИЛу*

РИА Новости: суд в Москве приговорил к 16 годам мигранта за присягу ИГ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам мигранта, давшего присягу "Исламскому государству"* (ИГИЛ*, запрещенная в России террористическая организация), сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал виновным 22-летнего гражданина Республики Таджикистан Бободжона Сайдамирова, по совокупности преступлений путем частичного сложения назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 200 тысяч рублей, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок 2 года", - сказали в суде.
Суд установил, что Сайдамиров, являясь убежденным сторонником идей исламского фундаментализма, принял решение о вхождении в состав "Исламского государства"*. Он собирался в Афганистан через Баку, а перед этим записал видеообращение, в котором дал присягу для вступления в ИГИЛ* и стал членом этой международной террористической организации. Также он разместил в интернете четыре видеозаписи, в которых оправдывал терроризм и призывал к совершать насильственные действия в отношении иудеев и христиан. В апреле 2024 год он был задержан сотрудниками правоохранительных органов за нарушение миграционного законодательства.
Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) УК РФ.
* ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Оператор свиноводческого комплекса получил 15 лет за участие в ЛСР*
