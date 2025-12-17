СМИ: США могут использовать оружие с территории НАТО в рамках гарантий

"Согласно этому плану, американских военных (на территории Украины - ред.) не будет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместо этого на Украину планируется отправить миссию по осуществлению наблюдения за прекращением огня, которую возглавят США. Однако, если прекращение огня будет нарушено, Вашингтону придется принять решение о применении силы. "Дипломатические источники считают, что наиболее вероятный ответ будет связан с применением ВВС", - указано в статье.