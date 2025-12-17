Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США могут использовать оружие с территории НАТО в рамках гарантий
16:25 17.12.2025 (обновлено: 16:26 17.12.2025)
СМИ: США могут использовать оружие с территории НАТО в рамках гарантий
СМИ: США могут использовать оружие с территории НАТО в рамках гарантий
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, юрий ушаков, сергей рябков, нато, f-35, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Сергей Рябков, НАТО, F-35, Мирный план США по Украине
Telegraph: США могут использовать оружие с территории НАТО для поддержки Киева

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. США в рамках гарантий безопасности для Киева не будут отправлять войска на Украину, но могут использовать расположенное на территории НАТО вооружение в случае нарушения прекращения огня, сообщает газета Telegraph со ссылкой на чиновников.
Ранее издание New York Times сообщало, что представители Евросоюза и США согласовали два документа по гарантиям безопасности Киева, в них говорится о возможности размещения европейских сил на Украине.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп заявил, что урегулирование на Украине близко
Вчера, 05:16
По информации Telegaph, Вашингтон хочет, чтобы документ по гарантиям безопасности был ратифицирован сенатом для обретения им юридической силы.
"Согласно этому плану, американских военных (на территории Украины - ред.) не будет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вместо этого на Украину планируется отправить миссию по осуществлению наблюдения за прекращением огня, которую возглавят США. Однако, если прекращение огня будет нарушено, Вашингтону придется принять решение о применении силы. "Дипломатические источники считают, что наиболее вероятный ответ будет связан с применением ВВС", - указано в статье.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Вчера, 14:46
По данным издания, которое ссылается на одобренный западными странами план по гарантиями безопасности, американские истребители F-35, ракеты Tomahawk и аналогичные системы на территории стран НАТО могут быть использованы для нанесения ударов. Впрочем, превентивные удары со стороны США маловероятны, уточняет газета.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС и США согласовали план по гарантиям безопасности Украины, пишет NYT
Вчера, 13:10
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали представители США, Европы и Украины.
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковСергей РябковНАТОF-35Мирный план США по Украине
 
 
