США пригрозили ответом ЕС в случае продолжения торговых ограничений - РИА Новости, 17.12.2025
02:29 17.12.2025
США пригрозили ответом ЕС в случае продолжения торговых ограничений
США пригрозили ответом ЕС в случае продолжения торговых ограничений
США не останется другого выбора, кроме как вводить ответные меры, если Евросоюз продолжит ограничивать американские компании, заявил торговый представитель...
2025-12-17T02:29:00+03:00
2025-12-17T02:29:00+03:00
США пригрозили ответом ЕС в случае продолжения торговых ограничений

Торгпред Грир: США могут ответить на торговые ограничения ЕС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinТорговый представитель США Джеймисон Грир
Торговый представитель США Джеймисон Грир
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Торговый представитель США Джеймисон Грир. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США не останется другого выбора, кроме как вводить ответные меры, если Евросоюз продолжит ограничивать американские компании, заявил торговый представитель Соединенных Штатов Джеймисон Грир.
"Если ЕС и государства-члены ЕС будут настаивать на продолжении ограничения, сдерживания и снижения конкурентоспособности американских поставщиков услуг с помощью дискриминационных мер, Соединенные Штаты не будут иметь иного выбора, кроме как начать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты для противодействия этим необоснованным мерам", - написал Грир в соцсети X.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
США в этом году почти вдвое нарастили покупку золота у ЕС
14 декабря, 06:51
14 декабря, 06:51
Чиновник напомнил, что американское законодательство предусматривает введение пошлин и ограничений на услуги иностранных поставщиков при необходимости.
"Соединенные Штаты будут применять аналогичный подход к другим странам, которые следуют стратегии ЕС в этой области", - добавил чиновник.
Грир также отметил, что, несмотря на действия Брюсселя, "поставщики услуг из ЕС на протяжении десятилетий могли свободно работать в США". Среди таких компаний он перечислил Accenture, DHL, Siemens, SAP и другие.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Аналитик объяснил, что означает конфликт США и ЕС
9 декабря, 07:02
9 декабря, 07:02
Еврокомиссия 5 декабря оштрафовала платформу X, принадлежащую американскому миллиардеру Илону Маску, на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах. На следующий день Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам.
В ноябре глава минторга США Говард Латник заявил, что ЕС стоит изменить свои цифровые правила и отказаться от претензий в отношении американских компаний, если он хочет сделки по американским пошлинам на сталь и алюминий.
Он отметил, что если Европа откажется от нормативной базы, мешающей работе компаний из США, она получит выгоду от инвестиций в размере сотен миллиардов, "возможно, даже триллиона долларов в год".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Каллас обвинила США в провокации за критику в адрес ЕС
9 декабря, 14:08
9 декабря, 14:08
 
