Военные "Востока" с ноября освободили 24 населенных пункта, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 17.12.2025
Военные "Востока" с ноября освободили 24 населенных пункта, заявил Белоусов
Группировка войск "Восток" с ноября освободила 24 населенных пункта и 400 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях, заявил министр... РИА Новости, 17.12.2025
Военные "Востока" с ноября освободили 24 населенных пункта, заявил Белоусов

Белоусов: "Восток" с ноября освободил 24 населенных пункта и 400 кв км

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Группировка войск "Восток" с ноября освободила 24 населенных пункта и 400 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Группировка войск "Восток" высокими темпами продвигается в глубину обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях. Только с 1 ноября текущего года под контроль группировки перешло свыше 400 квадратных километров территории и освобождено 24 населенных пункта", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
В расширенном заседании коллегии минобороны РФ ежегодно принимает участие президент РФ Владимир Путин. Традиционно на мероприятии обсуждаются итоги работы ведомства за прошедший год и определяются задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
