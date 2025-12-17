Рейтинг@Mail.ru
Spectator назвал лучшие гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 17.12.2025
18:50 17.12.2025
Spectator назвал лучшие гарантии безопасности для Украины
Лучшие гарантии безопасности для Киева - это те, которые примут не только США, Европа и Украина, но и Россия, пишет колумнист журнала Spectator Оуэн Мэттьюс.
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, фридрих мерц, нато, spectator, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Фридрих Мерц, НАТО, Spectator, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Spectator: лучшими гарантиями безопасности для Киева будут те, что примет и РФ

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВоеннослужащий почетного караула с флагом Украины
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Военнослужащий почетного караула с флагом Украины. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лучшие гарантии безопасности для Киева - это те, которые примут не только США, Европа и Украина, но и Россия, пишет колумнист журнала Spectator Оуэн Мэттьюс.
В понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц утверждал, что страны ЕС и США договорились о предоставлении гарантий безопасности для Украины, схожих с 5-й статьей НАТО. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон достигли понимания в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности. Именно на условиях нейтралитета Россия признала в 1991 году независимость Украины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности
15 декабря, 20:43
"Когда речь заходит о гарантиях безопасности, наилучшим будет то решение, которое будет приемлемым не только для Украины, Европы и США, но, в конечном счете, и для Кремля", - говорится в статье Мэттьюса.
Автор обращает внимание на то, что обсуждаемая сейчас гарантия безопасности "в стиле" пятой статьи устава НАТО не свяжет Запад обязательством Киеву вступить в войну в случае нападения. Как поясняет Мэттьюс, даже настоящая пятая статья не вынуждает членов альянса воевать ради союзника, а только обязывает "прийти на помощь". При этом помощь может быть представлена как военными силами, так и любым действием, необходимым для обеспечения безопасности североатлантического региона.
"Чем бы "платиновая" гарантия (президента США Дональда - ред.) Трампа ни оказалась, она будет еще менее обязывающей, чем эта", - подчеркивает колумнист.
Кроме того, Мэттьюс указывает на то, что, в отличие от США, которые говорят о скором окончании конфликта, Европа ищет финансы, стремясь продлить его еще на два года. При этом у позиции европейцев есть слабые места и противоречия. По словам автора, и Владимир Зеленский, и Европа забывают о том, что последнее слово в обсуждении условий перемирия остается за российским президентом Владимиром Путиным.
"Во-вторых, кажется, что Европа считает, что, если Украина поборется еще чуть-чуть, то Россия будет на грани военного и экономического краха, при этом будучи настолько сильной, что Европе стоит опасаться непосредственного вторжения в ближайшем будущем. Оба эти тезиса не могут быть верны одновременно", - подчеркивает Мэттьюс.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
СМИ узнали, что США предложили Киеву после просьбы о гарантиях безопасности
15 декабря, 09:07
Наконец, автор отмечает, что европейцы, по всей видимости, даже не задумываются о том, что время может быть не на стороне Киева.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию, где обсуждался план из 20 пунктов, во встрече участвовали представители США, Европы и Украины.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Конгресс не будет ратифицировать гарантии безопасности для Киева, пишет WP
16 декабря, 19:22
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковФридрих МерцНАТОSpectatorЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
