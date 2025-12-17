МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лучшие гарантии безопасности для Киева - это те, которые примут не только США, Европа и Украина, но и Россия, пишет колумнист журнала Лучшие гарантии безопасности для Киева - это те, которые примут не только США, Европа и Украина, но и Россия, пишет колумнист журнала Spectator Оуэн Мэттьюс.

"Когда речь заходит о гарантиях безопасности, наилучшим будет то решение, которое будет приемлемым не только для Украины, Европы и США, но, в конечном счете, и для Кремля", - говорится в статье Мэттьюса.

Автор обращает внимание на то, что обсуждаемая сейчас гарантия безопасности "в стиле" пятой статьи устава НАТО не свяжет Запад обязательством Киеву вступить в войну в случае нападения. Как поясняет Мэттьюс, даже настоящая пятая статья не вынуждает членов альянса воевать ради союзника, а только обязывает "прийти на помощь". При этом помощь может быть представлена как военными силами, так и любым действием, необходимым для обеспечения безопасности североатлантического региона.

"Чем бы "платиновая" гарантия (президента США Дональда - ред.) Трампа ни оказалась, она будет еще менее обязывающей, чем эта", - подчеркивает колумнист.

Кроме того, Мэттьюс указывает на то, что, в отличие от США, которые говорят о скором окончании конфликта, Европа ищет финансы, стремясь продлить его еще на два года. При этом у позиции европейцев есть слабые места и противоречия. По словам автора, и Владимир Зеленский , и Европа забывают о том, что последнее слово в обсуждении условий перемирия остается за российским президентом Владимиром Путиным

"Во-вторых, кажется, что Европа считает, что, если Украина поборется еще чуть-чуть, то Россия будет на грани военного и экономического краха, при этом будучи настолько сильной, что Европе стоит опасаться непосредственного вторжения в ближайшем будущем. Оба эти тезиса не могут быть верны одновременно", - подчеркивает Мэттьюс.

Наконец, автор отмечает, что европейцы, по всей видимости, даже не задумываются о том, что время может быть не на стороне Киева.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.