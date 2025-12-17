Рейтинг@Mail.ru
Власти Турции допускают изменения в системе правления, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/smi-2062562491.html
Власти Турции допускают изменения в системе правления, пишут СМИ
Власти Турции допускают изменения в системе правления, пишут СМИ - РИА Новости, 17.12.2025
Власти Турции допускают изменения в системе правления, пишут СМИ
Турецкая правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) намерена в 2026 году представить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предложения по новой... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T10:42:00+03:00
2025-12-17T10:42:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
cumhuriyet
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg
https://ria.ru/20251216/turtsiya-2062292065.html
https://ria.ru/20251217/es-2062536107.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_0aec33e1888622a5ef1348114116d650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, cumhuriyet
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Cumhuriyet
Власти Турции допускают изменения в системе правления, пишут СМИ

Ekonomim: Турция допускает изменения в системе правления из-за новой конституции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 17 дек – РИА Новости. Турецкая правящая Партия справедливости и развития (AK Parti) намерена в 2026 году представить президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предложения по новой конституции республики, власти могут пойти на ряд изменений в президентской форме правления, сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники.
AK Parti допускает возможность проведения досрочных президентских выборов в случае успешного принятия новой конституции страны, сообщила ранее газета Cumhuriyet со ссылкой на источники в партии.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Эрдоган поручил проработать дорожную карту сближения Турции с ЕС, пишут СМИ
16 декабря, 09:33
"В правящих кругах обсуждаются варианты по положениям, которые критикует оппозиция. В частности, речь идет о норме, предусматривающей избрание президента и членов кабинета министров из числа депутатов парламента. Как отмечает газета, такие шаги рассматриваются как условие для принятия новой "гражданской" конституции в 2026 году", - пишет Ekonomim.
Также сообщается, что после консультаций с оппозицией правящая партия не станет самостоятельно разрабатывать текст основного закона. Вместо этого AK Parti планирует подготовить и представить президенту Эрдогану отчет с предложениями и замечаниями.
Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призывал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Кроме того, Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.
В 2017 году Турция перешла к президентской форме правления по итогам референдума. Согласно действующей конституции, глава государства может занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на второй пятилетний срок. Оппозиция тогда утверждала, что фактически это уже третий срок, поскольку Эрдоган занимал президентский пост с 2014 по 2018 годы, когда в стране еще действовала парламентская система.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины
Вчера, 07:24
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганCumhuriyet
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала