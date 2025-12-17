Рейтинг@Mail.ru
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России - РИА Новости, 17.12.2025
14:46 17.12.2025 (обновлено: 14:50 17.12.2025)
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России - РИА Новости, 17.12.2025
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия напрямую угрожает безопасности европейских стран, об этом она написала в соцсети X. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:46:00+03:00
2025-12-17T14:50:00+03:00
"Не только Украина". Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России

Фон дер Ляйен заявила, что Россия якобы угрожает безопасности Европы

© AP Photo / Virginia MayoПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия напрямую угрожает безопасности европейских стран, об этом она написала в соцсети X.
"Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности", — написала она.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Минобороны заявили о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией
Вчера, 14:38
По словам главы ЕК, бессрочная заморозка российских активов в ЕС "может кардинально изменить ситуацию для Украины и Европы".
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Европейцам вбивают страхи о якобы столкновении с Россией, заявил Путин
Вчера, 14:09
Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России. В МИД также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россия хотела бы устранить первопричины конфликта на Украине, заявил Путин
Вчера, 14:05
 
Заголовок открываемого материала