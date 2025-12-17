МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что Россия напрямую угрожает безопасности европейских стран, об этом она написала в соцсети X.
"Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности", — написала она.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России. В МИД также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.