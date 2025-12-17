https://ria.ru/20251217/rossiya-2062617969.html
Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России, том числе гонконгского. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:33:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
евразийский экономический союз
россия
