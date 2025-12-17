Рейтинг@Mail.ru
Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России - РИА Новости, 17.12.2025
13:33 17.12.2025
Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России
Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России - РИА Новости, 17.12.2025
Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России, том числе гонконгского. РИА Новости, 17.12.2025
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
евразийский экономический союз
россия
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, евразийский экономический союз
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Евразийский экономический союз
Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России

Онищенко сообщил об отсутствии пандемии гриппа в России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России, том числе гонконгского.
"В целом и в стране у нас, и в мире на сегодняшний день подъем заболеваемости развивается по типу умеренного эпидемиологического подъема. Пандемии нет", - сказал Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему безопасности стран ЕАЭС.
Он добавил, что в 2025 году в стране не будет пандемии, так как нет предпосылок и того агрессивного штамма, который появился бы в мире. "Ни одна страна не сигнализировала во Всемирную организацию здравоохранения по поводу какого-то нового штамма", - заключил академик РАН.
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияЕвразийский экономический союз
 
 
