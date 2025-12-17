Россия ожидает, что США проинформируют об итогах работы с Украиной и ЕС

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ ожидает, что США по мере готовности проинформируют Москву об итогах работы с Украиной и Евросоюзом по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского начались 14 декабря в Берлине. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
