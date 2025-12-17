Рейтинг@Mail.ru
Россия ожидает, что США проинформируют об итогах работы с Украиной и ЕС - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 17.12.2025 (обновлено: 12:36 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/rossiya-2062592078.html
Россия ожидает, что США проинформируют об итогах работы с Украиной и ЕС
Россия ожидает, что США проинформируют об итогах работы с Украиной и ЕС - РИА Новости, 17.12.2025
Россия ожидает, что США проинформируют об итогах работы с Украиной и ЕС
РФ ожидает, что США по мере готовности проинформируют Москву об итогах работы с Украиной и Евросоюзом по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:22:00+03:00
2025-12-17T12:36:00+03:00
россия
украина
сша
евросоюз
дмитрий песков
джаред кушнер
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_36:0:2746:1524_1920x0_80_0_0_e160fa430ca963b35aa46cfea895d23c.jpg
https://ria.ru/20251217/peskov-2062593637.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058849485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d7e8190c57b9f341b9e2a7ba06b30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, евросоюз, дмитрий песков, джаред кушнер, владимир путин, мирный план сша по украине
Россия, Украина, США, Евросоюз, Дмитрий Песков, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Россия ожидает, что США проинформируют об итогах работы с Украиной и ЕС

Песков: РФ ждет от США информации по работе с ЕС и Украиной по урегулированию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ ожидает, что США по мере готовности проинформируют Москву об итогах работы с Украиной и Евросоюзом по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского начались 14 декабря в Берлине. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
"Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и с европейцами", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, ожидает ли Кремль визит Уиткоффа в Россию на этой неделе после переговоров в Берлине.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Песков ответил на вопрос о намерениях Киева
Вчера, 12:27
 
РоссияУкраинаСШАЕвросоюзДмитрий ПесковДжаред КушнерВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала