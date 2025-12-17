МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Георгий Мазурашу назвал возможный вывод войск ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР "болезненным, но позитивным результатом" переговоров по урегулированию конфликта.
В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по теме урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по урегулированию.
"Могу расценивать это (вывод войск из ДНР – ред.) как болезненный, но в целом в наших реалиях позитивный результат переговоров, потому что мы можем дойти до дальнейших территориальных потерь", - сказал Мазурашу в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук, отвечая на вопрос, будет ли считаться капитуляцией вывод украинских войск из Донбасса. Интервью было опубликовано в YouTube-канале Шевчук. Депутат также отметил, что это не будет являться для Украины капитуляцией, поскольку ВСУ сейчас испытывают критическую нехватку людей и вооружения.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
