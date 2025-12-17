Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали возможный вывод войск ВСУ из ДНР позитивным результатом
18:30 17.12.2025
В Раде назвали возможный вывод войск ВСУ из ДНР позитивным результатом
В Раде назвали возможный вывод войск ВСУ из ДНР позитивным результатом
Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Георгий Мазурашу назвал возможный вывод войск ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР РИА Новости, 17.12.2025
В Раде назвали возможный вывод войск ВСУ из ДНР позитивным результатом

Депутат Рады Мазурашу назвал вывод войск ВСУ из ДНР позитивным результатом

© Getty Images / Evgenij84Верховная Рада Украины в Киеве
Верховная Рада Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Getty Images / Evgenij84
Верховная Рада Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Георгий Мазурашу назвал возможный вывод войск ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР "болезненным, но позитивным результатом" переговоров по урегулированию конфликта.
В минувшее воскресенье в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе по теме урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по урегулированию.
Владимир Зеленский в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Раде набросились на Зеленского из-за выходки на переговорах
15 декабря, 19:21
"Могу расценивать это (вывод войск из ДНР – ред.) как болезненный, но в целом в наших реалиях позитивный результат переговоров, потому что мы можем дойти до дальнейших территориальных потерь", - сказал Мазурашу в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук, отвечая на вопрос, будет ли считаться капитуляцией вывод украинских войск из Донбасса. Интервью было опубликовано в YouTube-канале Шевчук. Депутат также отметил, что это не будет являться для Украины капитуляцией, поскольку ВСУ сейчас испытывают критическую нехватку людей и вооружения.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
Вчера, 11:58
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Переговоры по украинскому урегулированию при участии Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На Западе рассказали, что США потребовали от Украины на переговорах
15 декабря, 16:00
 
В миреРоссияСШАКиевСтив УиткоффВладимир ЗеленскийДжаред КушнерВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
