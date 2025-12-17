Рейтинг@Mail.ru
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 17.12.2025 (обновлено: 16:50 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/putin-2062627252.html
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине - РИА Новости, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Среди прочего он рассказал о перспективах завершения СВО и способах... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:59:00+03:00
2025-12-17T16:50:00+03:00
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
европа
вооруженные силы украины
дональд трамп
нато
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_0:268:3163:2047_1920x0_80_0_0_2a30edfcbce2902fa27b0415c09db510.jpg
https://ria.ru/20251216/trupy-2062269983.html
https://ria.ru/20251217/putin-2062671140.html
https://ria.ru/20251215/nato-2061991334.html
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061375217.html
https://ria.ru/20251217/belousov-2062650253.html
https://ria.ru/20251217/belousov-2062637073.html
https://ria.ru/20251217/svo-2062650732.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин объявил минуту молчания в честь погибших за Родину
Путин объявил минуту молчания в честь погибших за Родину
2025-12-17T13:59
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062667075_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_3c80bdddaf9fe11051d747aecf2515f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, европа, вооруженные силы украины, дональд трамп, нато, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов, в мире, вооруженные силы рф, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Европа, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, НАТО, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Андрей Белоусов, В мире, Вооруженные силы РФ, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине

Путин: Россия, если нужно, добьется освобождения земель военным путем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Среди прочего он рассказал о перспективах завершения СВО и способах достижения мира, а также о развитии отечественного ОПК.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

Об успехах в зоне СВО

  • Если Киев откажется от переговоров по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем.
  • Уходящий год стал важным этапом в решении задач спецоперации.
  • Российская армия взяла под контроль свыше 300 населенных пунктов.
  • Войска перемалывают противника и его резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой.
«

"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.
  • ВС России будут последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности.
  • Государство сделает все для поддержки семей погибших бойцов.
  • Военнослужащие из КНДР показали доблестные действия в Курской области, приняли участие в масштабной работе по разминированию.
  • Россия передает зарубежным партнерам опыт, полученный в ходе СВО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00

О развитии ОПК

  • Возможности российской армии постоянно развиваются.
  • Предприятия ОПК производят необходимую войскам продукцию в возрастающих объемах.
  • Работа по укреплению Вооруженных сил в последние годы идет непрерывно.
«
"Проблем еще очень много в армии. <...> И все-таки наши Вооруженные силы стали совершенно другими".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия продолжит работу над "Буревестником" и "Посейдоном", они еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде.
  • Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года.
  • Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом, это ключевой элемент сдерживания.
Новейшая российская ракета Орешник
Вчера, 14:19
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть

О геополитической ситуации

  • В мире сохраняется напряженность, в ряде регионов — критическая.
  • Некоторые европейские деятели забыли о своей ответственности, ориентируясь на личные интересы.
  • Руководители в Европе осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с Россией:
«

"В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией: мол, надо готовиться к большой войне. <...> Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия всегда стремилась находить дипломатические развязки в сложных ситуациях.
  • Запад полагал, что ему удастся за короткий период развалить Россию:
«

"Россия продемонстрировала свою устойчивость в экономике, в финансах, во внутриполитическом положении общества и состоянии общества. И наконец, в сфере обороноспособности".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Европейские подсвинки" хотели поживиться на развале России, заявил Путин
Вчера, 15:25
  • Масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно.
  • Запад поддерживает терроризм для давления на Россию и сознательно довел ситуацию на Украине до войны.
  • Россия пытается закончить войну, развязанную Западом в 2022 году.
  • Москва настаивает на исполнении данных ей обещаний о нерасширении НАТО на восток.
  • Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны.
  • Украина же погрязла в коррупции и растеряла свой суверенитет:
«
"Как государственность украинская разваливается, это видно по золотым унитазам".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Москва приветствует прогресс, который наметился в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа.
  • Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества и со Штатами, и с Европой.
  • Важно развивать военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
НАТО одержала новую победу. На этот раз — над собой
15 декабря, 08:00

Доклад министра обороны

В свою очередь, доклад об актуальной ситуации в Вооруженных силах представил Верховному главнокомандующему глава Минобороны Андрей Белоусов:
  • Российские военные в 2025-м освободили более 300 населенных пунктов.
«
"Это на треть превышает прошлогодние показатели".
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
министр обороны
  • Темпы наступления группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в полтора-два раза.
  • Освобождение Красного Лимана открывает путь для блокировки Славянска — важнейшего для ВСУ логистического центра.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Украинские крокодилы полетели, но пока низенько-низенько
12 декабря, 08:00
  • Взятый под контроль ВС России Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.
  • Полное освобождение Красноармейско-Димитровской агломерации станет для ВСУ крупнейшим поражением в Донбассе за последнее время.
  • Переход Славянска и Краматорска под контроль российских войск позволит быстро завершить освобождение ДНР.
«

"В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации".

Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
министр обороны
Министр обороны РФ Андрей Белоусов выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о боях за Константиновку
Вчера, 14:48
«
"Продолжается освобождение города Гуляйполе. Это важный укрепленный район ВСУ и транспортный узел, взятие которого позволит создать условия для освобождения всего Запорожья".
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
министр обороны
  • ВСУ потеряли почти 500 тысяч военных в этом году, их боевой потенциал снижен примерно на треть, Киев не может восполнять потери.
  • ВС России опережают ВСУ в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы.
Расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о предпосылках к продолжению боевых действий в 2026 году
Вчера, 14:22
  • Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97 процентов.
  • Энергетические мощности, идущие на нужды ВСУ и украинского ВПК, снижены почти вдвое, как и их возможность по серийному выпуску оружия.
  • В Белгородской, Курской и Брянской областях разминировано более 150 тысяч гектаров земли.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов рассказал о предоставлении льгот участникам СВО
Вчера, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинЕвропаВооруженные силы УкраиныДональд ТрампНАТОСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Андрей БелоусовВ миреВооруженные силы РФОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала