Об успехах в зоне СВО
- Если Киев откажется от переговоров по существу, Россия добьется освобождения земель военным путем.
- Уходящий год стал важным этапом в решении задач спецоперации.
- Российская армия взяла под контроль свыше 300 населенных пунктов.
- Войска перемалывают противника и его резервы, в том числе оснащенные иностранной техникой.
"Занятые позиции, созданные за последние месяцы плацдармы и, конечно, полученный в боях уникальный тактический и оперативный опыт прорыва глубокой обороны противника позволяют наращивать темпы наступления на стратегически важных направлениях".
- Количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.
- ВС России будут последовательно решать задачу расширения буферной зоны безопасности.
- Государство сделает все для поддержки семей погибших бойцов.
- Военнослужащие из КНДР показали доблестные действия в Курской области, приняли участие в масштабной работе по разминированию.
- Россия передает зарубежным партнерам опыт, полученный в ходе СВО.
О развитии ОПК
- Возможности российской армии постоянно развиваются.
- Предприятия ОПК производят необходимую войскам продукцию в возрастающих объемах.
- Работа по укреплению Вооруженных сил в последние годы идет непрерывно.
- Россия продолжит работу над "Буревестником" и "Посейдоном", они еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде.
- Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года.
- Совершенствование стратегических ядерных сил является приоритетом, это ключевой элемент сдерживания.
О геополитической ситуации
- В мире сохраняется напряженность, в ряде регионов — критическая.
- Некоторые европейские деятели забыли о своей ответственности, ориентируясь на личные интересы.
- Руководители в Европе осознанно повышают градус истерии о возможном конфликте с Россией:
"В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией: мол, надо готовиться к большой войне. <...> Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред".
- Россия всегда стремилась находить дипломатические развязки в сложных ситуациях.
- Запад полагал, что ему удастся за короткий период развалить Россию:
"Россия продемонстрировала свою устойчивость в экономике, в финансах, во внутриполитическом положении общества и состоянии общества. И наконец, в сфере обороноспособности".
- Масштабная военная помощь Украине со стороны НАТО идет беспрерывно.
- Запад поддерживает терроризм для давления на Россию и сознательно довел ситуацию на Украине до войны.
- Россия пытается закончить войну, развязанную Западом в 2022 году.
- Москва настаивает на исполнении данных ей обещаний о нерасширении НАТО на восток.
- Россия с началом СВО вернула себе статус полностью суверенной страны.
- Украина же погрязла в коррупции и растеряла свой суверенитет:
- Москва приветствует прогресс, который наметился в контактах с администрацией президента США Дональда Трампа.
- Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества и со Штатами, и с Европой.
- Важно развивать военно-техническое сотрудничество с союзниками и партнерами.
Доклад министра обороны
- Российские военные в 2025-м освободили более 300 населенных пунктов.
- Темпы наступления группировок войск "Восток", "Центр" и "Запад" выросли в полтора-два раза.
- Освобождение Красного Лимана открывает путь для блокировки Славянска — важнейшего для ВСУ логистического центра.
- Взятый под контроль ВС России Красноармейск был символом сопротивления и украинской армии, и западных кураторов.
- Полное освобождение Красноармейско-Димитровской агломерации станет для ВСУ крупнейшим поражением в Донбассе за последнее время.
- Переход Славянска и Краматорска под контроль российских войск позволит быстро завершить освобождение ДНР.
"В настоящее время ведутся бои за город Константиновка. Он является ключом к последнему оплоту киевского режима в Донбассе — Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации".
- Взятие под контроль Купянска расширит полосу безопасности в Харьковской области, снизит угрозу обстрелов ЛНР.
- С ноября освобождено 24 населенных пункта и 400 квадратных километров в Запорожской и Днепропетровской областях.
- ВСУ потеряли почти 500 тысяч военных в этом году, их боевой потенциал снижен примерно на треть, Киев не может восполнять потери.
- ВС России опережают ВСУ в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы.
- Эффективность российской ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97 процентов.
- Энергетические мощности, идущие на нужды ВСУ и украинского ВПК, снижены почти вдвое, как и их возможность по серийному выпуску оружия.
- В Белгородской, Курской и Брянской областях разминировано более 150 тысяч гектаров земли.