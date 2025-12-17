Многие страны признают победу России в конфликте на Украине, заявил Пушков

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Многие страны мира признают, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и сейчас все обсуждают, что Киев и Запад должны предложить России, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Широко признано, что Россия побеждает... Вопрос уже не в исходе войны, вопрос в том, на каких условиях закончится военный кризис - это уже другая совершенно история, чем в 2024 году. Это очень серьёзное изменение, все обсуждают сейчас, с какими условиями должны выйти Украина, западные страны, что они должны предложить России, как должна отреагировать Россия. То есть, обсуждаются условия послевоенного мира", - сказал Пушков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Сенатор также отметил, что произошла утрата нарратива о военном конфликте со стороны ведущих СМИ. Ведущие СМИ стран Запада, по его словам, ранее отстаивали жесткую точку зрения по поводу кризиса, а сейчас это практически исчезло.
"Очень серьёзный сдвиг произошёл за последние годы в восприятии России на мировой арене. На вопрос, как вы воспринимаете Россию - как союзника, важного партнёра, соперника или врага - в Индии 79% опрошенных ответили, что Россия воспринимается как союзник и важный партнёр, в Китае примерно 80%, в Южной Африке - 63%, в Саудовской Аравии - 68%", - констатировал политик.