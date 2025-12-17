Рейтинг@Mail.ru
Многие страны признают победу России в конфликте на Украине, заявил Пушков - РИА Новости, 17.12.2025
13:17 17.12.2025
Многие страны признают победу России в конфликте на Украине, заявил Пушков
в мире
россия
украина
киев
алексей пушков
совет федерации рф
россия
украина
киев
Многие страны признают победу России в конфликте на Украине, заявил Пушков

Алексей Пушков
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Многие страны мира признают, что Россия побеждает в конфликте на Украине, и сейчас все обсуждают, что Киев и Запад должны предложить России, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Широко признано, что Россия побеждает... Вопрос уже не в исходе войны, вопрос в том, на каких условиях закончится военный кризис - это уже другая совершенно история, чем в 2024 году. Это очень серьёзное изменение, все обсуждают сейчас, с какими условиями должны выйти Украина, западные страны, что они должны предложить России, как должна отреагировать Россия. То есть, обсуждаются условия послевоенного мира", - сказал Пушков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕС и США согласовали план по гарантиям безопасности Украины, пишет NYT
Вчера, 13:10
Сенатор также отметил, что произошла утрата нарратива о военном конфликте со стороны ведущих СМИ. Ведущие СМИ стран Запада, по его словам, ранее отстаивали жесткую точку зрения по поводу кризиса, а сейчас это практически исчезло.
"Очень серьёзный сдвиг произошёл за последние годы в восприятии России на мировой арене. На вопрос, как вы воспринимаете Россию - как союзника, важного партнёра, соперника или врага - в Индии 79% опрошенных ответили, что Россия воспринимается как союзник и важный партнёр, в Китае примерно 80%, в Южной Африке - 63%, в Саудовской Аравии - 68%", - констатировал политик.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Опрос показал, сколько украинцев настроены на продолжение конфликта
7 августа, 15:52
 
В мире Россия Украина Киев Алексей Пушков Совет Федерации РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
