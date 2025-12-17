https://ria.ru/20251217/primore-2062572012.html
В Приморье ученые открыли вид бактерий с необычным фотосинтезом
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости.
Приморские учёные открыли вид морских бактерий, которые способны к необычной форме фотосинтеза, при которой не выделяется кислород, сообщает
Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук.
"Ученые из ТИБОХ ДВО РАН
совместно с коллегами из ДВФУ
(Дальневосточный федеральный университет - ред.) и ННЦМБ (Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского - ред.) ДВО РАН открыли новый вид морских альфа-протеобактерий, способных к необычной форме фотосинтеза. Микроорганизм, получивший название Algirhabdus cladophorae, был обнаружен на поверхности зелёной водоросли Cladophora stimpsonii, собранной в заливе Петра Великого Японского моря", - говорится в сообщении.
Ученые рассказали, что эта бактерия - аэробный аноксигенный фототроф, то есть она может использовать энергию солнечного света для жизнедеятельности, но при этом не выделяет кислород, в отличие от растений и водорослей. Уникальный набор генов, отвечающих за этот "бескислородный" фотосинтез, обнаружили на отдельной плазмиде - небольшой кольцевой молекуле ДНК. Именно эта способность помогает бактерии выживать в условиях дефицита питательных веществ.
Новый микроорганизм генетически уникален и образует отдельный род в семействе Roseobacteriaceae. Его клетки представляют собой неподвижные палочки, формирующие розовые колонии, и для развития им необходима морская вода, уточнили в институте.