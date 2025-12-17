В Приморье ученые открыли вид бактерий с необычным фотосинтезом

Ученые рассказали, что эта бактерия - аэробный аноксигенный фототроф, то есть она может использовать энергию солнечного света для жизнедеятельности, но при этом не выделяет кислород, в отличие от растений и водорослей. Уникальный набор генов, отвечающих за этот "бескислородный" фотосинтез, обнаружили на отдельной плазмиде - небольшой кольцевой молекуле ДНК. Именно эта способность помогает бактерии выживать в условиях дефицита питательных веществ.