11:19 17.12.2025 (обновлено: 11:20 17.12.2025)
В Приморье ученые открыли вид бактерий с необычным фотосинтезом
российская академия наук, дальневосточный федеральный университет
Российская академия наук, Дальневосточный федеральный университет
© iStock.com / ManjurulУченый изучает бактерии в лаборатории
Ученый изучает бактерии в лаборатории . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Приморские учёные открыли вид морских бактерий, которые способны к необычной форме фотосинтеза, при которой не выделяется кислород, сообщает Тихоокеанский институт биоорганической химии имени Г.Б. Елякова Дальневосточного отделения Российской академии наук.
"Ученые из ТИБОХ ДВО РАН совместно с коллегами из ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет - ред.) и ННЦМБ (Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского - ред.) ДВО РАН открыли новый вид морских альфа-протеобактерий, способных к необычной форме фотосинтеза. Микроорганизм, получивший название Algirhabdus cladophorae, был обнаружен на поверхности зелёной водоросли Cladophora stimpsonii, собранной в заливе Петра Великого Японского моря", - говорится в сообщении.
Ученые рассказали, что эта бактерия - аэробный аноксигенный фототроф, то есть она может использовать энергию солнечного света для жизнедеятельности, но при этом не выделяет кислород, в отличие от растений и водорослей. Уникальный набор генов, отвечающих за этот "бескислородный" фотосинтез, обнаружили на отдельной плазмиде - небольшой кольцевой молекуле ДНК. Именно эта способность помогает бактерии выживать в условиях дефицита питательных веществ.
Новый микроорганизм генетически уникален и образует отдельный род в семействе Roseobacteriaceae. Его клетки представляют собой неподвижные палочки, формирующие розовые колонии, и для развития им необходима морская вода, уточнили в институте.
Онколитический вирус в раковых клетках - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Приморье нашли вещество, вызывающее гибель раковых клеток
3 декабря, 05:55
 
Российская академия наукДальневосточный федеральный университет
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
