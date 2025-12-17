Современные кафе откроют в будущем году ещё в 26 школах Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 дек – РИА Новости. Столовые преобразовали в новые современные кафе уже в 52 школах Амурской области, в 2026 году откроется ещё 26, сообщает правительство региона.

Одно из них в школе №5 города Свободный оценил во время рабочей поездки губернатор Василий Орлов.

"Третий год в регионе работает программа по преобразованию школьных столовых в современные кафе. Каждую рабочую поездку в районы обязательно посещаем одно из них и видим, что качество работ постоянно улучшается. В этом году кафе по новым стандартам появились в 52 школах области. В будущем году планируем создать еще 26", – сказал Орлов.

В образовательном учреждении, начиная с 2019 года, отремонтировали территорию, спортивную площадку, фасад и крышу, оборудовали кабинеты информатики и труда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона также оценил мультимедийную студию, где ребята снимают мультипликационные фильмы с героями из пластилина и готовят ролики для школьного телевидения. Один из них победил в городском конкурсе, посвященном культуре правильного питания "Питайся правильно". Губернатор обещал передать Деду Морозу ролик-открытку, которую сделали ребята, а также отметил достойное качество работ в недавно созданном школьном кафе "Переменка", оно открылось в начале учебного года. Помимо стильного ремонта и новой мебели здесь обновили оборудование пищеблока. Главе региона рассказали, что в школе ждут новое оборудование для кабинетов технологии, а кабинет основ безопасности защиты Родины пополнится муляжами оружия и противогазами.

Также губернатор области оценил ход строительства нового детского сада на 350 мест. Его возводят в рамках президентского нацпроекта "Семья" и реализации мастер-плана города. Сейчас возводится второй этаж объекта. До конца года строители планируют полностью закончить монолитные работы, завершить монтаж каркаса здания.