Москва и Минск обсудили планы защиты исторической памяти на следующий год

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия обсудили планы мероприятий по защите и сохранению исторической памяти на следующий год, дискуссия состоялась в формате видеомоста в среду, российские представители собрались в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие объединило депутатов, экспертов и общественных деятелей России и Беларуси. Они подняли актуальные вопросы сохранения общей исторической памяти, увековечения боевых и трудовых подвигов предыдущих поколений. Также в повестке была совместная работа Парламентского Собрания с государственными органами, экспертами, общественными и молодежными организациями в этом направлении. Кроме того, речь шла о перспективах разработки новых союзных программ, проектов и мероприятий, направленных на защиту исторической правды.

Видеомост на тему "Историческая память Союзного государства: защита правды, ценности единства" открыла председатель комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, член комитета Госдумы России по культуре Ольга Германова.

Она напомнила, что в этом году в Волгограде прошел международный форум Союзного государства по защите и сохранению исторической памяти. Мероприятие станет ежегодным. В следующем году он состоится в Белоруссии.

"Белорусские коллеги предложили провести следующий форум в Бресте потому, что 2026 год будет годом 85-летия начала Великой Отечественной войны", — подчеркнула Германова.

По ее словам, Союзное государство всегда уделяло внимание развитию Брестской крепости. Уже ведется вторая очередь реконструкции, которую финансируют из союзного бюджета. Комплекс планируют дальше укреплять и развивать, ведь он является важным символом мужества и стойкости.

Заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, член Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик заявил, что "Кадетская смена", которая проходит в белорусском лагере "Зубренок", расширит географические границы.

"Мы договорились, что в следующем году в тестовом режиме проведем еще одну молодежную смену для ребят 14-17 лет. Она будет организована на двух площадках: на базе Республиканского центра патриотического воспитания в Кобринском укреплении Брестской крепости и в спортивном лагере "Авангард" в Волгоградской области", — сказал Мирончик.

В ходе дискуссии руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Кудряшов предложил создать интерактивные выставки фотографий преступлений фашистов в годы Великой Отечественной войны с аннотациями.

"У нас в Москве есть уникальные архивы, например, архив Нюрнбергского трибунала с тысячами немецких документов, содержащих такие свидетельства. В условиях, когда некоторые политики заявляют о возрождении "великой Германии", эти свидетельства особенно важны. Они показывают, к чему это может привести", — указал Кудряшов.

Председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров отметил, что в следующем году Россия и Белоруссия примут стратегию молодежной политики.

"Сейчас мы вместе с экспертами и министерствами обеих стран дорабатываем проект. Ожидаем, что в 2026 году стратегия будет принята. Тогда станет совершенно понятно, каковы наши общие цели и куда мы направляем наши совместные усилия в работе с молодежью", — уточнил Туров.

Он напомнил, что эту идею поддержали в Белоруссии.

Парламентарий поделился и планами по созданию и реализации модельного законодательного акта по патриотическому воспитанию в Союзном государстве.

"Мы эту работу как раз в 2026 году ставим как приоритетную для нашей комиссии", — поделился Туров.