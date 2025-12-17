Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск обсудили планы защиты исторической памяти на следующий год
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:51 17.12.2025 (обновлено: 21:57 17.12.2025)
Москва и Минск обсудили планы защиты исторической памяти на следующий год
Москва и Минск обсудили планы защиты исторической памяти на следующий год - РИА Новости, 17.12.2025
Москва и Минск обсудили планы защиты исторической памяти на следующий год
Россия и Белоруссия обсудили планы мероприятий по защите и сохранению исторической памяти на следующий год, дискуссия состоялась в формате видеомоста в среду,... РИА Новости, 17.12.2025
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
москва
сергей кудряшов
российская академия наук
госдума рф
Москва и Минск обсудили планы защиты исторической памяти на следующий год

Россия и Белоруссия обсудили планы защиты исторической памяти на 2026 год

Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Россия и Белоруссия обсудили планы мероприятий по защите и сохранению исторической памяти на следующий год, дискуссия состоялась в формате видеомоста в среду, российские представители собрались в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие объединило депутатов, экспертов и общественных деятелей России и Беларуси. Они подняли актуальные вопросы сохранения общей исторической памяти, увековечения боевых и трудовых подвигов предыдущих поколений. Также в повестке была совместная работа Парламентского Собрания с государственными органами, экспертами, общественными и молодежными организациями в этом направлении. Кроме того, речь шла о перспективах разработки новых союзных программ, проектов и мероприятий, направленных на защиту исторической правды.
Видеомост на тему "Историческая память Союзного государства: защита правды, ценности единства" открыла председатель комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по культуре, член комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, член комитета Госдумы России по культуре Ольга Германова.
Она напомнила, что в этом году в Волгограде прошел международный форум Союзного государства по защите и сохранению исторической памяти. Мероприятие станет ежегодным. В следующем году он состоится в Белоруссии.
"Белорусские коллеги предложили провести следующий форум в Бресте потому, что 2026 год будет годом 85-летия начала Великой Отечественной войны", — подчеркнула Германова.
По ее словам, Союзное государство всегда уделяло внимание развитию Брестской крепости. Уже ведется вторая очередь реконструкции, которую финансируют из союзного бюджета. Комплекс планируют дальше укреплять и развивать, ведь он является важным символом мужества и стойкости.
Заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по науке и образованию, член комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, член Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик заявил, что "Кадетская смена", которая проходит в белорусском лагере "Зубренок", расширит географические границы.
"Мы договорились, что в следующем году в тестовом режиме проведем еще одну молодежную смену для ребят 14-17 лет. Она будет организована на двух площадках: на базе Республиканского центра патриотического воспитания в Кобринском укреплении Брестской крепости и в спортивном лагере "Авангард" в Волгоградской области", — сказал Мирончик.
В ходе дискуссии руководитель Центра по изучению истории Великой Отечественной войны, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Кудряшов предложил создать интерактивные выставки фотографий преступлений фашистов в годы Великой Отечественной войны с аннотациями.
"У нас в Москве есть уникальные архивы, например, архив Нюрнбергского трибунала с тысячами немецких документов, содержащих такие свидетельства. В условиях, когда некоторые политики заявляют о возрождении "великой Германии", эти свидетельства особенно важны. Они показывают, к чему это может привести", — указал Кудряшов.
Председатель комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму, член комиссии Парламентского Собрания по сохранению и защите исторической памяти, заместитель председателя комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров отметил, что в следующем году Россия и Белоруссия примут стратегию молодежной политики.
"Сейчас мы вместе с экспертами и министерствами обеих стран дорабатываем проект. Ожидаем, что в 2026 году стратегия будет принята. Тогда станет совершенно понятно, каковы наши общие цели и куда мы направляем наши совместные усилия в работе с молодежью", — уточнил Туров.
Он напомнил, что эту идею поддержали в Белоруссии.
Парламентарий поделился и планами по созданию и реализации модельного законодательного акта по патриотическому воспитанию в Союзном государстве.
"Мы эту работу как раз в 2026 году ставим как приоритетную для нашей комиссии", — поделился Туров.
Он заключил, что все комиссии Парламентского Собрания работают взаимосвязано, реализуя главную задачу — передачу исторической правды через различные форматы и проекты. Системная работа в этом направлении будет усилена в предстоящем году.
