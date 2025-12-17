https://ria.ru/20251217/peterburg-2062724004.html
В петербургской школе обвалился подвесной потолок
В петербургской школе обвалился подвесной потолок - РИА Новости, 17.12.2025
В петербургской школе обвалился подвесной потолок
Следователи устанавливают обстоятельства обрушения подвесного потолка в школе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T17:31:00+03:00
2025-12-17T17:31:00+03:00
2025-12-17T17:31:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251216/prokuratura-2062506873.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В петербургской школе обвалился подвесной потолок
В петербургской школе во время урока обвалился подвесной потолок