В петербургской школе обвалился подвесной потолок - РИА Новости, 17.12.2025
17:31 17.12.2025
В петербургской школе обвалился подвесной потолок
Следователи устанавливают обстоятельства обрушения подвесного потолка в школе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
происшествия, санкт-петербург, россия
В петербургской школе обвалился подвесной потолок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства обрушения подвесного потолка в школе Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГСУСК РФ по городу.
"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о том, что 17 декабря во время урока в одной из школ Петроградского района Санкт-Петербурга обвалился подвесной потолок. Никто из детей не пострадал", - говорится в сообщении.
По данному факту следователем следственного отдела по Петроградскому району ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Прокуратура проверяет информацию об увольнении тренеров из брянской школы
16 декабря, 23:45
