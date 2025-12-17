Рейтинг@Mail.ru
Кремль не обсуждает через СМИ урегулирование на Украине, заявил Песков
12:24 17.12.2025 (обновлено: 12:46 17.12.2025)
Кремль не обсуждает через СМИ урегулирование на Украине, заявил Песков
Кремль не обсуждает через СМИ урегулирование на Украине, заявил Песков
Кремль не обсуждает через СМИ урегулирование на Украине, заявил Песков

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Кремль не намерен обсуждать через прессу в целом темы или отдельные пункты в контексте украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
"Мы сейчас никакие в целом темы или отдельные пункты обсуждать не будем через прессу", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россия ожидает, что США проинформируют об итогах работы с Украиной и ЕС
