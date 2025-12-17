Кремль не обсуждает через СМИ урегулирование на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Кремль не намерен обсуждать через прессу в целом темы или отдельные пункты в контексте украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы сейчас никакие в целом темы или отдельные пункты обсуждать не будем через прессу", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.