Рейтинг@Mail.ru
Приезд Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 17.12.2025 (обновлено: 12:35 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/peskov-2062591736.html
Приезд Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован, заявил Песков
Приезд Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован, заявил Песков - РИА Новости, 17.12.2025
Приезд Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован, заявил Песков
Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:22:00+03:00
2025-12-17T12:35:00+03:00
россия
в мире
сша
берлин (город)
стив уиткофф
дмитрий песков
джаред кушнер
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20251217/peskov-2062591594.html
россия
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, берлин (город), стив уиткофф, дмитрий песков, джаред кушнер, мирный план сша по украине
Россия, В мире, США, Берлин (город), Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Джаред Кушнер, Мирный план США по Украине
Приезд Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован, заявил Песков

Песков: приезд Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Приезд спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе не запланирован, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
"Нет, на этой неделе это (приезд Уиткоффа - ред.) не планируется. Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и с европейцами", - сказал Песков журналистам на вопрос, ожидает ли Кремль визит Уиткоффа в Россию на этой неделе.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков
Вчера, 12:22
 
РоссияВ миреСШАБерлин (город)Стив УиткоффДмитрий ПесковДжаред КушнерМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала