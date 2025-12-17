В ПАСЕ рассказали пранкерам, кем хотели заменить российскую делегацию

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Места российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) европейские чиновники хотели отдать беглой российской оппозиции, хотя и осознают нелегитимность релокантов, признался пранкерам один из руководителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы, румынский политик Юлиан Булай.

Булай с 2022 года является председателем группы ALDE в ПАСЕ , ему от имени неназванного украинского политика позвонили российские пранкеры Вован и Лексус.

"Всё началось внутри нашей группы, но в качестве темы для обсуждения с очень известными антироссийскими активистами. И первым из них был (Гарри) Каспаров*. Мы пригласили Каспарова* присоединиться к нам на заседании. Это было организовано через одного из ваших лучших друзей, эстонца. Его зовут Эрик Кросс, и он бывший глава эстонской разведки. Он очень уважаемый член эстонского парламента и большой друг Украины", - сообщил Булай пранкерам.

Как заявил румынский политик, речь также шла о Геннадии Гудкове -старшем, Дмитрии Гудкове -младшем и Михаиле Ходорковском (признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов - ред.). События происходили в январе 2023 года, упомянул собеседник пранкеров.

При этом, как заявляет Булай, в самой Парламентской Ассамблее прекрасно понимают настоящее положение дел. "У них нет легитимности. Их никто не поддерживает внутри страны. Они не являются активными политиками. Это люди, которые просто сбежали из страны", - сказал политик.

Булай в разговоре заявил, что места российской делегации должны быть заняты представителями беглой оппозиции.

* Признан в РФ иноагентом

"Было бы хорошо ... не оставлять места для возращения российской делегации российского парламента на случай, если найдутся силы, выступающие за их возращение" - рассказал политик. Он добавил, что в Европе существуют большие силы с подобными настроениями.