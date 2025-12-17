Рейтинг@Mail.ru
В ПАСЕ рассказали пранкерам, кем хотели заменить российскую делегацию - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/pase-2062617205.html
В ПАСЕ рассказали пранкерам, кем хотели заменить российскую делегацию
В ПАСЕ рассказали пранкерам, кем хотели заменить российскую делегацию - РИА Новости, 17.12.2025
В ПАСЕ рассказали пранкерам, кем хотели заменить российскую делегацию
Места российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) европейские чиновники хотели отдать беглой российской оппозиции, хотя и осознают... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:32:00+03:00
2025-12-17T13:32:00+03:00
в мире
россия
европа
москва
геннадий гудков
дмитрий гудков
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_755007f0f311c72337267063cee59fa3.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052685541.html
https://ria.ru/20250408/slutskiy-2010127501.html
https://ria.ru/20250429/prank-2014067904.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_89b7a80dd33cac09308ba6f79c098a29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, москва, геннадий гудков, дмитрий гудков , парламентская ассамблея совета европы, совет европы, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Россия, Европа, Москва, Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков , Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
В ПАСЕ рассказали пранкерам, кем хотели заменить российскую делегацию

Булай: места российской делегации в ПАСЕ хотели отдать беглой оппозиции

© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Места российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) европейские чиновники хотели отдать беглой российской оппозиции, хотя и осознают нелегитимность релокантов, признался пранкерам один из руководителей Парламентской Ассамблеи Совета Европы, румынский политик Юлиан Булай.
Булай с 2022 года является председателем группы ALDE в ПАСЕ, ему от имени неназванного украинского политика позвонили российские пранкеры Вован и Лексус.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
"Хорошие русские" в Европе осознали, что им мстят за Путина
4 ноября, 08:00
"Всё началось внутри нашей группы, но в качестве темы для обсуждения с очень известными антироссийскими активистами. И первым из них был (Гарри) Каспаров*. Мы пригласили Каспарова* присоединиться к нам на заседании. Это было организовано через одного из ваших лучших друзей, эстонца. Его зовут Эрик Кросс, и он бывший глава эстонской разведки. Он очень уважаемый член эстонского парламента и большой друг Украины", - сообщил Булай пранкерам.
Как заявил румынский политик, речь также шла о Геннадии Гудкове-старшем, Дмитрии Гудкове-младшем и Михаиле Ходорковском (признаны в РФ иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов - ред.). События происходили в январе 2023 года, упомянул собеседник пранкеров.
При этом, как заявляет Булай, в самой Парламентской Ассамблее прекрасно понимают настоящее положение дел. "У них нет легитимности. Их никто не поддерживает внутри страны. Они не являются активными политиками. Это люди, которые просто сбежали из страны", - сказал политик.
Булай в разговоре заявил, что места российской делегации должны быть заняты представителями беглой оппозиции.
* Признан в РФ иноагентом
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Русских нельзя отменить нигде в мире, заявил Слуцкий
8 апреля, 23:42
"Было бы хорошо ... не оставлять места для возращения российской делегации российского парламента на случай, если найдутся силы, выступающие за их возращение" - рассказал политик. Он добавил, что в Европе существуют большие силы с подобными настроениями.
Россия 15 марта 2022 года официально уведомила дипломатической нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Американский чиновник Пол Массаро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Политик из США заявил пранкерам о разрушении русской идентичности
29 апреля, 14:42
 
В миреРоссияЕвропаМоскваГеннадий ГудковДмитрий ГудковПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала