Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам

"В тот момент, когда Орбан, Фицо и иже с ними бьют в набат и пытаются разбудить общественность Западной Европы, предсказывая им просто как (вещие - ред.) кассандры будущее, если они совершат этот самый коллективный акт воровства на глазах у всего мира, то такие люди, как (глава МИД Польши Радослав - ред.) Сикорский, делают всё, чтобы не выводить из спячки, а, наоборот, сохранять в этом состоянии граждан Западной Европы, в частности Польши, говоря о том, что, только не просыпайтесь, только не включайте мозги, ничего не будет, всё будет только лучше", - сказала она в эфире радио Sputnik.