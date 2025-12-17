Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам - РИА Новости, 17.12.2025
09:40 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/orban-2062549896.html
Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам
Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам - РИА Новости, 17.12.2025
Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам
россия
украина
сша
Захарова оценила позицию Орбана и Фицо по российским активам

Захарова: Орбан и Фицо учитывают последствия деструктивных шагов Европы

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер Словакии Роберт Фицо учитывают последствия деструктивных шагов Европы по использованию российских замороженных активов, в отличие от других западных лидеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В тот момент, когда Орбан, Фицо и иже с ними бьют в набат и пытаются разбудить общественность Западной Европы, предсказывая им просто как (вещие - ред.) кассандры будущее, если они совершат этот самый коллективный акт воровства на глазах у всего мира, то такие люди, как (глава МИД Польши Радослав - ред.) Сикорский, делают всё, чтобы не выводить из спячки, а, наоборот, сохранять в этом состоянии граждан Западной Европы, в частности Польши, говоря о том, что, только не просыпайтесь, только не включайте мозги, ничего не будет, всё будет только лучше", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
Вчера, 08:51
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
Вчера, 08:51
Как полагает официальный представитель МИД РФ, сложившаяся ситуация стала результатом прихода на ключевые европейские посты группы людей, поставленных туда, чтобы европейские державы больше не создавали конкурентных неудобств союзникам по НАТО, таким как США и Великобритания.
"Где тот механизм, где тот конвейер, который налепил таких людей для Европейского Союза, как (глава ЕК - ред.) Урсула фон дер Ляйен, (глава евродипломатии - ред.) Кая Каллас? Где они их берут? Почему эти люди, которые имеют совершенно отдаленное представление о том, как вести за собой Европейский Союз в будущее по возрастающей, как они делают всё ровно противоположное, ведя Европейский Союз по наклонной, причем еще и подталкивая ногой?" - добавила она.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против этого предложения, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах
26 ноября, 15:42
Захарова прокомментировала слова Макрона о российских активах
26 ноября, 15:42
 
