Онищенко оценил эпидемиологическую обстановку в России - РИА Новости, 17.12.2025
13:36 17.12.2025
Онищенко оценил эпидемиологическую обстановку в России
Эпидемические пороги в России не превышены, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 17.12.2025
Онищенко оценил эпидемиологическую обстановку в России

Онищенко: эпидемические пороги в России не превышены

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкадемик Российской академии наук Геннадий Онищенко
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Эпидемические пороги в России не превышены, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"В целом по стране у нас эпидемические пороги не превышены", - сказал Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" на тему безопасности стран ЕАЭС.
Ранее в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что гонконгский грипп является доминирующим штаммом в России.
Девушка лечится - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Роспотребнадзор оценил уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Подмосковье
