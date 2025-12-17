Технологический прорыв у школьной доски. На уроках будут изучать ИИ и 1С

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Технологический суверенитет страны невозможен без обновления школьного курса информатики и материально-технической базы образовательных организаций, заявили эксперты Всероссийского форума учителей информатики, который прошел на площадке Московского центра качества образования (МЦКО).

Форум открыла экспертная сессия, участники которой обсудили основные изменения, роль искусственного интеллекта, методические разработки и новые учебники.

« "Информационные технологии — это то, чем должен владеть каждый педагог и, соответственно, в рамках своего учебного предмета так или иначе знакомить обучающихся с приемами использования информационных технологий", — подчеркнул директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

Он добавил, что технологизация образования требует обновления материально-технической базы, поэтому в этом году началась работа по укомплектованию классов оборудованием.

"В 2027-2028 годах планируется охватить учебные предметы всего естественно-научного цикла, а также математику и информатику", — сказал он, добавив, что особое внимание будет уделяться использованию отечественного оборудования как одному из условий достижения технологического суверенитета.

Кроме того, достижению технологического суверенитета страны способствует, по словам руководителя Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Максима Костенко, укрепление единого образовательного пространства. Он напомнил, что система школьного образования уходит от высокой вариативности учебников и программ.

« "Любой из 18 миллионов российских школьников должен иметь условия и доступ к минимально достаточному качеству образования в любой школе, независимо от места проживания, населенного пункта и доходов региональных и муниципальных бюджетов", — сказал Костенко.

По его словам, интеграция образовательных активностей, вроде "Кванториумов", "Точек роста" или "IT-кубов", способствует укреплению мотивации школьников к изучению естественно-научных дисциплин, математики и информатики.

"Мы уже приступили к вопросу обновления содержания предметных, личностных и метапредметных результатов учебного предмета "Информатика", — отметил Костенко, добавив, что в содержание базового курса включены новые направления, такие как интернет вещей, большие данные, блокчейн и искусственный интеллект, а также вводится новый язык программирования — 1С.

О ключевых изменениях в курсе информатики углубленного уровня рассказала ведущий научный сотрудник Центра математического и естественно-научного общего образования Института содержания и методов обучения имени В.С. Леднева Надежда Самылкина. По ее словам, предусмотрено расширение и углубление тем по наиболее актуальным направлениям ИТ. В частности, расширена тема разработки Web-приложений, искусственного интеллекта и анализа данных (от уровня понимания до решения задач программными средствами), усилены требования к самостоятельной реализации алгоритмов, расширен диапазон программных средств для работы с мультимедийными данными.

« "Понятно, что основная составляющая изменений относится к искусственному интеллекту. И, конечно, министерство заботится о том, чтобы учителя получили учебно-методическое обеспечение для реализации этих тем", — подчеркнула она, добавив, что разработка методического обеспечения, способствующая мягкой интеграции темы ИИ в содержание предмета "Информатика", реализована.

Доцент кафедры вычислительной математики МФТИ Дмитрий Кононов рассказал об особенностях новых учебников информатики углубленного уровня.

Он пояснил, что авторский коллектив ориентировался на подготовку будущих специалистов для промышленности и ИТ-отрасли. По его словам, учебники носят прикладной и ЕГЭ-ориентированный характер, а также приучают школьников критически относиться к информации и работать с источниками.