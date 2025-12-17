МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
Дзен подвел новостные итоги 2025 года. Пресс-служба платформы представила аналитические данные по событиям и темам, которые привлекали наибольшее внимание аудитории.
"Дзен опубликовал рейтинг самых охватных СМИ на платформе за период с января по ноябрь 2025 года. По данным Mediascope, РИА Новости стали самым охватным СМИ в Дзене в 2025 году, заняв первое место по аудитории на платформе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в топ также вошли RT, РБК, Life и "Известия".
Аналитики Дзена также рассказали о самом популярном новостном сюжете 2025 года.
"Самым читаемым новостным сюжетом 2025 года стала встреча Владимира Путина (президента РФ - ред.) и Дональда Трампа (президента США - ред.) на Аляске. В новостях о путешествиях чаще всего упоминался Китай, а одним из самых быстрорастущих направлений контента стали материалы про искусственный интеллект и технологии", - говорится в сообщении.
Также аналитики Дзена зафиксировали заметные различия в интересах аудитории в городах-миллионниках. В Москве наибольший интерес вызывала политическая повестка, в Санкт-Петербурге - материалы о культуре и искусстве, в Новосибирске - темы, связанные с технологиями и IT, в Екатеринбурге - шоу-бизнес, в Казани - наука. Отмечается, что отдельным трендом года стал рост интереса к региональной новостной повестке.
В пресс-службе добавили, что ежемесячная аудитория Дзена в 2025 году составила 73 миллиона человек, 65% пользователей приходили на платформу за новостями. В течение года в Дзене публиковали новости более 5000 СМИ, объем новостного контента вырос на 34% по сравнению с прошлым годом, 1,5 миллиона пользователей, ранее не публиковавших материалы, начали создавать контент в Дзене.