Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/novosti-2062581594.html
РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена
РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена - РИА Новости, 17.12.2025
РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена
Информационное агентство РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:05:00+03:00
2025-12-17T12:05:00+03:00
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895828495_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_d7d692aba9f838af74d737ebcc5a00bb.jpg
https://ria.ru/20251212/ria-2061766641.html
https://ria.ru/20251121/kongress-2056553411.html
https://ria.ru/20251114/sajt-2055064349.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895828495_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_1385a6aa1291dd3bd6dbb6f769fd0f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена

РИА Новости возглавило рейтинг самых охватных СМИ по версии Дзена

© РИА НовостиЛоготип "РИА Новости"
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости
Логотип "РИА Новости". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
Дзен подвел новостные итоги 2025 года. Пресс-служба платформы представила аналитические данные по событиям и темам, которые привлекали наибольшее внимание аудитории.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
РИА Новости стало победителем Премии Дзена "Люди слова"
12 декабря, 21:34
"Дзен опубликовал рейтинг самых охватных СМИ на платформе за период с января по ноябрь 2025 года. По данным Mediascope, РИА Новости стали самым охватным СМИ в Дзене в 2025 году, заняв первое место по аудитории на платформе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в топ также вошли RT, РБК, Life и "Известия".
Аналитики Дзена также рассказали о самом популярном новостном сюжете 2025 года.
"Самым читаемым новостным сюжетом 2025 года стала встреча Владимира Путина (президента РФ - ред.) и Дональда Трампа (президента США - ред.) на Аляске. В новостях о путешествиях чаще всего упоминался Китай, а одним из самых быстрорастущих направлений контента стали материалы про искусственный интеллект и технологии", - говорится в сообщении.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
РИА Новости стало информационным партнером V Конгресса молодых ученых
21 ноября, 12:30
Также аналитики Дзена зафиксировали заметные различия в интересах аудитории в городах-миллионниках. В Москве наибольший интерес вызывала политическая повестка, в Санкт-Петербурге - материалы о культуре и искусстве, в Новосибирске - темы, связанные с технологиями и IT, в Екатеринбурге - шоу-бизнес, в Казани - наука. Отмечается, что отдельным трендом года стал рост интереса к региональной новостной повестке.
В пресс-службе добавили, что ежемесячная аудитория Дзена в 2025 году составила 73 миллиона человек, 65% пользователей приходили на платформу за новостями. В течение года в Дзене публиковали новости более 5000 СМИ, объем новостного контента вырос на 34% по сравнению с прошлым годом, 1,5 миллиона пользователей, ранее не публиковавших материалы, начали создавать контент в Дзене.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Сайт РИА Новости будет доступен и во время ограничений мобильного интернета
14 ноября, 18:42
 
РоссияСШААляскаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала