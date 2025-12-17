МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Информационное агентство РИА Новости стало самым охватным СМИ по версии Дзена в 2025 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.

Дзен подвел новостные итоги 2025 года. Пресс-служба платформы представила аналитические данные по событиям и темам, которые привлекали наибольшее внимание аудитории.

"Дзен опубликовал рейтинг самых охватных СМИ на платформе за период с января по ноябрь 2025 года. По данным Mediascope, РИА Новости стали самым охватным СМИ в Дзене в 2025 году, заняв первое место по аудитории на платформе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в топ также вошли RT, РБК , Life и "Известия".

Аналитики Дзена также рассказали о самом популярном новостном сюжете 2025 года.

Также аналитики Дзена зафиксировали заметные различия в интересах аудитории в городах-миллионниках. В Москве наибольший интерес вызывала политическая повестка, в Санкт-Петербурге - материалы о культуре и искусстве, в Новосибирске - темы, связанные с технологиями и IT, в Екатеринбурге - шоу-бизнес, в Казани - наука. Отмечается, что отдельным трендом года стал рост интереса к региональной новостной повестке.