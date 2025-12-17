Мирошник отметил увеличение количества ударов ВСУ по России

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВСУ усилили удары по территории РФ на фоне активизации переговорного процесса, со второй половины ноября число обстрелов выросло почти на треть, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.