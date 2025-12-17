Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иск 119 поклонников Михайлова к организатору концертов - РИА Новости, 17.12.2025
12:15 17.12.2025
Суд удовлетворил иск 119 поклонников Михайлова к организатору концертов
Суд удовлетворил иск 119 поклонников Михайлова к организатору концертов

Суд в Петербурге взыскал с организатора концерта Стаса Михайлова 2 млн рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПевец Стас Михайлов во время фотосессии на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии Виктория-2026 в Москве
Певец Стас Михайлов во время фотосессии на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии Виктория-2026 в Москве. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск к организатору концерта Стаса Михайлова от 119 уральцев, не дождавшихся его выступления, сообщила пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск управления Роспотребнадзора по Свердловской области, заявленный в интересах 119 потребителей к организатору концерта Стаса Михайлова ООО "Рок Фест", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, концерт Михайлова в Екатеринбурге должен был состояться 6 апреля 2024 года, но дважды перенесен, а в октябре того же года не состоялся. После этого организатор перестал выходить на связь, на требования потребителей о возврате стоимости билетов не отвечал, заявляет пресс-служба.
После игнорирования организатором предложения Роспотребнадзора удовлетворить требования тех, кто так и не дождался концерта, был подан иск в суд.
"Всего с ООО "Рок Фест" в пользу потребителей взыскано более двух миллионов рублей", – заключили в ведомстве, уточнив, что эта сумма, в частности, включает в себя стоимость билетов, компенсацию морального вреда в пользу каждого потребителя, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Во Владивостоке рассказали о ситуации с концертом Ларисы Долиной
