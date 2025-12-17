Суд удовлетворил иск 119 поклонников Михайлова к организатору концертов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск к организатору концерта Стаса Михайлова от 119 уральцев, не дождавшихся его выступления, сообщила пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.

После игнорирования организатором предложения Роспотребнадзора удовлетворить требования тех, кто так и не дождался концерта, был подан иск в суд.

"Всего с ООО "Рок Фест" в пользу потребителей взыскано более двух миллионов рублей", – заключили в ведомстве, уточнив, что эта сумма, в частности, включает в себя стоимость билетов, компенсацию морального вреда в пользу каждого потребителя, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований.