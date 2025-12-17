https://ria.ru/20251217/mihajlov-2062584728.html
Суд удовлетворил иск 119 поклонников Михайлова к организатору концертов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иск к организатору концерта Стаса Михайлова от 119 уральцев, не дождавшихся его выступления, сообщила пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.
"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга
удовлетворил иск управления Роспотребнадзора
по Свердловской области
, заявленный в интересах 119 потребителей к организатору концерта Стаса Михайлова
ООО "Рок Фест", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, концерт Михайлова в Екатеринбурге
должен был состояться 6 апреля 2024 года, но дважды перенесен, а в октябре того же года не состоялся. После этого организатор перестал выходить на связь, на требования потребителей о возврате стоимости билетов не отвечал, заявляет пресс-служба.
После игнорирования организатором предложения Роспотребнадзора удовлетворить требования тех, кто так и не дождался концерта, был подан иск в суд.
"Всего с ООО "Рок Фест" в пользу потребителей взыскано более двух миллионов рублей", – заключили в ведомстве, уточнив, что эта сумма, в частности, включает в себя стоимость билетов, компенсацию морального вреда в пользу каждого потребителя, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований.