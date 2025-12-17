Минтруд назвал страны, откуда в Россию прибыло больше всего мигрантов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Больше всего трудовых мигрантов, прибывших в Россию в этом году из визовых стран, зафиксировано из Китая, Индии, Туркменистана и Бангладеша, сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов.