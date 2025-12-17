Рейтинг@Mail.ru
Минтруд назвал страны, откуда в Россию прибыло больше всего мигрантов
12:42 17.12.2025
Минтруд назвал страны, откуда в Россию прибыло больше всего мигрантов
Минтруд назвал страны, откуда в Россию прибыло больше всего мигрантов - РИА Новости, 17.12.2025
Минтруд назвал страны, откуда в Россию прибыло больше всего мигрантов
Больше всего трудовых мигрантов, прибывших в Россию в этом году из визовых стран, зафиксировано из Китая, Индии, Туркменистана и Бангладеша, сообщил директор... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T12:42:00+03:00
2025-12-17T12:52:00+03:00
россия
китай
индия
евразийский экономический союз
россия
китай
индия
россия, китай, индия, евразийский экономический союз
Россия, Китай, Индия, Евразийский экономический союз
Минтруд назвал страны, откуда в Россию прибыло больше всего мигрантов

Минтруд назвал визовые страны, откуда в Россию прибыло больше всего мигрантов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Больше всего трудовых мигрантов, прибывших в Россию в этом году из визовых стран, зафиксировано из Китая, Индии, Туркменистана и Бангладеша, сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов.
Согласно проекту постановления правительства РФ, квота на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на следующий год составит 278,9 тысячи разрешений.
Мужчина подписывает договор - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Приморье увеличили число сфер, закрытых для труда мигрантов
4 декабря, 11:00
"В основном прирост произошел за счет таких стран, как Китай, Индия, Туркменистан, Бангладеш, которые, в свою очередь, являются основными странами привлечения", - сказал Кирсанов на заседании комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Он отметил, что увеличение потребности в иностранных работниках произошло в таких субъектах РФ, как Ивановская область, Калужская область, Московская область, Москва, Ленинградская область, Пермский край.
Кирсанов подчеркнул, что механизм квотирования достаточно быстрый: срок выделения квоты с момента подачи заявки работодателям составляет не более 40 дней, с учетом как регионального, так и федерального этапа.
По его словам, работодатели предпочитают визовых работников, поскольку безвизовые работники, в том числе работники из стран ЕАЭС, вправе приехать в страну и перейти от одного работодателя к другому. "Тогда как у визовых работников срок пребывания ограничен трудовым договором, и они привязаны, действительно, в данном случае к работодателю", - объяснил Кирсанов.
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Названы самые востребованные сферы для визовых трудовых мигрантов в России
12 декабря, 03:50
 
РоссияКитайИндияЕвразийский экономический союз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
