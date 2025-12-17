Минтруд назвал страны, откуда в Россию прибыло больше всего мигрантов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Больше всего трудовых мигрантов, прибывших в Россию в этом году из визовых стран, зафиксировано из Китая, Индии, Туркменистана и Бангладеша, сообщил директор департамента занятости населения и трудовой миграции министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов.
Согласно проекту постановления правительства РФ, квота на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран на следующий год составит 278,9 тысячи разрешений.
Он отметил, что увеличение потребности в иностранных работниках произошло в таких субъектах РФ, как Ивановская область, Калужская область, Московская область, Москва, Ленинградская область, Пермский край.
Кирсанов подчеркнул, что механизм квотирования достаточно быстрый: срок выделения квоты с момента подачи заявки работодателям составляет не более 40 дней, с учетом как регионального, так и федерального этапа.
По его словам, работодатели предпочитают визовых работников, поскольку безвизовые работники, в том числе работники из стран ЕАЭС, вправе приехать в страну и перейти от одного работодателя к другому. "Тогда как у визовых работников срок пребывания ограничен трудовым договором, и они привязаны, действительно, в данном случае к работодателю", - объяснил Кирсанов.