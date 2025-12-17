Рейтинг@Mail.ru
Месси в Индии получил в подарок часы дороже миллиона долларов, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
22:47 17.12.2025
Месси в Индии получил в подарок часы дороже миллиона долларов, сообщают СМИ
Месси в Индии получил в подарок часы дороже миллиона долларов, сообщают СМИ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Месси в Индии получил в подарок часы дороже миллиона долларов, сообщают СМИ
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси во время тура по Индии получил в подарок дорогие часы Richard... РИА Новости Спорт, 17.12.2025
в мире, индия, аргентина, испания, лионель месси, барселона, пари сен-жермен (псж), интер, лига чемпионов уефа, суперкубок франции, mls
В мире, Индия, Аргентина, Испания, Лионель Месси, Барселона, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Интер, Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок Франции, MLS
Месси в Индии получил в подарок часы дороже миллиона долларов, сообщают СМИ

NDTV: Месси во время тура по Индии подарили часы стоимостью свыше $1,2 млн

© Соцсети футболистаЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Соцсети футболиста
Лионель Месси. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси во время тура по Индии получил в подарок дорогие часы Richard Mille, стоимость которых превышает 1,2 млн долларов, сообщает NDTV.
Во время своего визита в Индии Месси посетил четыре крупных города - Калькутту, Хайдарабад, Мумбаи и Нью-Дели. После экскурсии аргентинец также посетил "Вантару" - центр спасения и охраны дикой природы, основанный Анантом Амбани - сыном индийского бизнесмена Мукеша Амбани, который считается самым богатым человеком в Индии.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Фанаты из Индии устроили погром на стадионе в Калькутте из-за приезда Месси
13 декабря, 13:43
По информации издания, во время визита Месси получил от бизнесмена часы Richard Mille RM 003-V2 GMT Tourbillon "Asia Edition", стоимость которых оценивается в 1,2 миллионов долларов. Данная модель часов является эксклюзивной и выпущена в 12 экземплярах.
13 декабря во время визита Месси в Калькутту индийские болельщики устроили погром на стадионе "Солт-Лейк", выражая недовольство в связи с кратким присутствием аргентинца. Согласно программе мероприятия, аргентинец должен был открыть 20-метровый памятник самому себе. В день посещения города Месси прошелся по полю арены, помахал зрителям, а затем немедленно покинул стадион, хотя должен был сыграть несколько минут. После этого разгневанные болельщики устроили акты вандализма, а также обвинили руководство стадиона в плохой организации мероприятия. По данным Франс Пресс, многие фанаты заплатили за билеты более 100 долларов, для некоторых эти деньги являются их месячной зарплатой в Индии. Позднее индийская полиция арестовала организатора мероприятия, а болельщикам пообещали вернуть деньги за билеты.
Месси 38 лет, он является восьмикратным обладателем "Золотого мяча", лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Лионель Месси и Дэвид Бекхэм - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Интер Майами" с Месси впервые стал чемпионом MLS
7 декабря, 00:49
 
В миреИндияАргентинаИспанияЛионель МессиБарселонаПари Сен-Жермен (ПСЖ)ИнтерЛига чемпионов 2025-2026Суперкубок ФранцииMajor League Soccer 2025
 
