Месси в Индии получил в подарок часы дороже миллиона долларов, сообщают СМИ

13 декабря во время визита Месси в Калькутту индийские болельщики устроили погром на стадионе "Солт-Лейк", выражая недовольство в связи с кратким присутствием аргентинца. Согласно программе мероприятия, аргентинец должен был открыть 20-метровый памятник самому себе. В день посещения города Месси прошелся по полю арены, помахал зрителям, а затем немедленно покинул стадион, хотя должен был сыграть несколько минут. После этого разгневанные болельщики устроили акты вандализма, а также обвинили руководство стадиона в плохой организации мероприятия. По данным Франс Пресс, многие фанаты заплатили за билеты более 100 долларов, для некоторых эти деньги являются их месячной зарплатой в Индии. Позднее индийская полиция арестовала организатора мероприятия, а болельщикам пообещали вернуть деньги за билеты.