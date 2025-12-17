Мерц сошел с ума, заявили в Германии

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц совсем потерял рассудок, раз заявил о возможных боевых действиях сил стран Запада с российской армией на возможной линии разграничения с Украиной, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.