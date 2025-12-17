Рейтинг@Mail.ru
Мерц сошел с ума, заявили в Германии - РИА Новости, 17.12.2025
17:11 17.12.2025 (обновлено: 17:16 17.12.2025)
Мерц сошел с ума, заявили в Германии
Мерц сошел с ума, заявили в Германии
Мерц сошел с ума, заявили в Германии

Вайдель: Мерц сошел с ума, раз говорит о возможной войне с Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц совсем потерял рассудок, раз заявил о возможных боевых действиях сил стран Запада с российской армией на возможной линии разграничения с Украиной, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.
Ранее Мерц, отвечая на вопрос ведущего телеканала ZDF о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю". Политик уточнил, что в ответ на "вторжения и атаки мы бы ответили". При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, могли бы ли силы бундесвера присутствовать на территории Украины.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
Вчера, 00:17
"Фридрих Мерц совсем сошел с ума. Он уже видит бундесвер на Украине участвующим в боевых действиях против России. Его безответственная болтовня подрывает мирные переговоры и делает Германию стороной войны. Пора образумиться", - написала политик на своей странице в соцсети X.
Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц: ЕС и США договорились о предоставлении Киеву гарантий безопасности
15 декабря, 20:43
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Переговоры американской делегации и Владимира Зеленского в Берлине. 14 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
DPA: Мерц покинул переговоры с Зеленским в Берлине
14 декабря, 20:14
 
