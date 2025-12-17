Рейтинг@Mail.ru
Мерц утверждает, что США согласились "защищать" Украину как страну НАТО - РИА Новости, 17.12.2025
02:25 17.12.2025
Мерц утверждает, что США согласились "защищать" Украину как страну НАТО
в мире, украина, сша, россия, фридрих мерц, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Фридрих Мерц, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Мерц утверждает, что США согласились "защищать" Украину как страну НАТО

Мерц: США согласились защищать Украину как одну из стран НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что в ходе прошедших в Берлине переговоров по мирному урегулированию на Украине представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, и "защищать" ее как одну из стран альянса.
Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оставил открытым вопрос об отправке немецких солдат на Украину
01:44
"Вчера мы сделали значительный шаг вперед в плане готовности американцев вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. Мы даже обсуждали аналогичные гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора НАТО, которая касается обязательств по взаимной помощи. И вчера мы достигли того, что высказали и договорились об этом, даже в письменной форме", - заявил Мерц в программе телеканала ZDF "Was nun?".
По его словам, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на период после прекращения огня.
"И эти гарантии безопасности американцы вчера согласились предоставить", - заверил Мерц.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
00:17
Он сослался на принявших участие в переговорах от США спецпосланника Трампа Уиткоффа и Кушнера.
"Во время ужина мы также долго разговаривали по телефону с американским президентом, который от себя еще раз подтвердил это (гарантии безопасности для Украины - ред.)", - сказал Мерц.
При этом он отметил, что гарантии безопасности для Киева могут быть увязаны с отказом от территорий.
"Я считаю, что для Украины это вполне оправданное требование (о гарантиях безопасности - ред.), если речь идет, например, об отказе от территории. Без гарантий безопасности Украина не может этого сделать", - сказал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Мерц сделал заявление о мире на Украине
15 декабря, 21:52
Отвечая на вопрос о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, Мерц предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю", а также об ответе на "вторжения и атаки".
"Мы еще не дошли до этого, но то, что американцы дали такое обещание, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, я считаю значительной новой позицией США", - заключил Мерц.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Лавров прокомментировал планы Мерца создать в ФРГ крупнейшую армию Европы
15 декабря, 22:03
 
В миреУкраинаСШАРоссияФридрих МерцСтив УиткоффДжаред КушнерНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
