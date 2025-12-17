Мерц утверждает, что США согласились "защищать" Украину как страну НАТО

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц Канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает , что в ходе прошедших в Берлине переговоров по мирному урегулированию на Украине представители США согласились предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье устава НАТО, и "защищать" ее как одну из стран альянса.

"Вчера мы сделали значительный шаг вперед в плане готовности американцев вместе с европейцами предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня. Мы даже обсуждали аналогичные гарантии безопасности в соответствии со статьей 5 договора НАТО , которая касается обязательств по взаимной помощи. И вчера мы достигли того, что высказали и договорились об этом, даже в письменной форме", - заявил Мерц в программе телеканала ZDF "Was nun?".

По его словам, речь идет о гарантиях безопасности для Украины на период после прекращения огня.

"И эти гарантии безопасности американцы вчера согласились предоставить", - заверил Мерц.

Он сослался на принявших участие в переговорах от США спецпосланника Трампа Уиткоффа и Кушнера.

"Во время ужина мы также долго разговаривали по телефону с американским президентом, который от себя еще раз подтвердил это (гарантии безопасности для Украины - ред.)", - сказал Мерц.

При этом он отметил, что гарантии безопасности для Киева могут быть увязаны с отказом от территорий.

"Я считаю, что для Украины это вполне оправданное требование (о гарантиях безопасности - ред.), если речь идет, например, об отказе от территории. Без гарантий безопасности Украина не может этого сделать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что именно имеется ввиду под гарантиями безопасности для Украины, Мерц предположил, что речь должна идти об обеспечении безопасности "демилитаризованной зоны", воздушного пространства Украины и ее "выхода к морю", а также об ответе на "вторжения и атаки".

"Мы еще не дошли до этого, но то, что американцы дали такое обещание, то есть защищать Украину в случае прекращения огня, как если бы она была территорией НАТО, я считаю значительной новой позицией США", - заключил Мерц.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.