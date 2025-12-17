Рейтинг@Mail.ru
Мерц оставил открытым вопрос об отправке немецких солдат на Украину - РИА Новости, 17.12.2025
01:44 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/merts-2062516486.html
Мерц оставил открытым вопрос об отправке немецких солдат на Украину
Мерц оставил открытым вопрос об отправке немецких солдат на Украину
Мерц оставил открытым вопрос об отправке немецких солдат на Украину

Мерц оставил открытым вопрос о развертывании солдат бундесвера на Украине

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оставил открытым вопрос о возможном участии бундесвера в составе "многонациональных сил" в случае их развертывания на Украине после прекращения огня.
Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц оценил шансы на принятие решения ЕС по российским замороженным активам
00:17
"Коалиция желающих — это не только европейцы. Например, в нее входят канадцы и австралийцы", - сказал Мерц в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?".
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения по поводу возможного создания "многонациональных сил" в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом солдат немецкого бундесвера.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Мерц заявил, что эпоха Pax Americana для Европы завершилась
14 декабря, 00:36
 
