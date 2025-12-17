Мерц оставил открытым вопрос об отправке немецких солдат на Украину

БЕРЛИН, 17 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оставил открытым вопрос о возможном участии бундесвера в составе "многонациональных сил" в случае их развертывания на Украине после прекращения огня.
Ранее в Берлине прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили в понедельник с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек.
"Коалиция желающих — это не только европейцы. Например, в нее входят канадцы и австралийцы", - сказал Мерц в эфире программы телеканала ZDF "Was nun?".
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус выразил сомнения по поводу возможного создания "многонациональных сил" в рамках обсуждаемых гарантий безопасности для Украины и участия в этом солдат немецкого бундесвера.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
