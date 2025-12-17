Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко указала на недоработки в законе против мошенничества
17.12.2025
11:11 17.12.2025
Матвиенко указала на недоработки в законе против мошенничества
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Недоработки закона о противодействии мошенничеству вскрылись при его реализации, банки и страховые организации не могли дозвониться до своих клиентов, сказала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
"Недавно вступили в силу положения правительственного закона о противодействии мошенничеству, направленные на борьбу с массовыми обзвонами граждан. После этого буквально "валом" посыпались сообщения от банков, страховых компаний, других легально работающих организаций, которые не могли дозвониться до своих клиентов", - сказала политик в ходе в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Матвиенко добавила, что участникам законодательного процесса нужно было работать тщательнее и исключить подобные риски на этапе разработки законопроекта.
С 1 июня этого года в России вступил в силу закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно. В частности, уже действует запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами, а сообщения от портала "Госуслуг" больше не приходят, пока человек разговаривает по телефону. Также граждане могут отказаться от массовых обзвонов и смс-рассылок и устанавливать через "Госуслуги" самозапрет на оформление сим-карт, а все звонки от организаций теперь должны маркироваться.
