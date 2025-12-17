Матвиенко указала на недоработки в законе против мошенничества

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Недоработки закона о противодействии мошенничеству вскрылись при его реализации, банки и страховые организации не могли дозвониться до своих клиентов, сказала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

"Недавно вступили в силу положения правительственного закона о противодействии мошенничеству, направленные на борьбу с массовыми обзвонами граждан. После этого буквально "валом" посыпались сообщения от банков, страховых компаний, других легально работающих организаций, которые не могли дозвониться до своих клиентов", - сказала политик в ходе в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.