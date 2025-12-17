Рейтинг@Mail.ru
11:04 17.12.2025
Матвиенко предложила подключить парламент к проекту ГИС "Нормотворчество"
Матвиенко предложила подключить парламент к проекту ГИС "Нормотворчество"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подключить Совфед и Госдуму к пилотному проекту ГИС "Нормотворчество". РИА Новости, 17.12.2025
валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подключить Совфед и Госдуму к пилотному проекту ГИС "Нормотворчество".
"Важная тема, о которой мы с вами, Дмитрий Юрьевич (Григоренко – ред.), говорили недавно в рамках правительственного часа, – это создание единой цифровой среды нормотворческого процесса", - сказала политик в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Она отметила, что в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" сразу в пяти министерствах запущен "пилот" государственной информационной системы ГИС "Нормотворчество".
"Мы предлагаем подключить в пилотном режиме к этой системе палаты Федерального Собрания. Рассчитываем, что данный вопрос будет оперативно урегулирован. Уверена, что это будет полезно не только для парламентариев, но и для правительства", - сказала спикер СФ.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Матвиенко призвала выдавать семейные ипотеки в регионе проживания
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
