Матвиенко предложила подключить парламент к проекту ГИС "Нормотворчество"

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подключить Совфед и Госдуму к пилотному проекту ГИС "Нормотворчество".

"Важная тема, о которой мы с вами, Дмитрий Юрьевич (Григоренко – ред.), говорили недавно в рамках правительственного часа, – это создание единой цифровой среды нормотворческого процесса", - сказала политик в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Она отметила, что в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" сразу в пяти министерствах запущен "пилот" государственной информационной системы ГИС "Нормотворчество".