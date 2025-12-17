https://ria.ru/20251217/matvienko-2062567456.html
Матвиенко предложила подключить парламент к проекту ГИС "Нормотворчество"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подключить Совфед и Госдуму к пилотному проекту ГИС "Нормотворчество". РИА Новости, 17.12.2025
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подключить Совфед и Госдуму к пилотному проекту ГИС "Нормотворчество".
"Важная тема, о которой мы с вами, Дмитрий Юрьевич (Григоренко – ред.), говорили недавно в рамках правительственного часа, – это создание единой цифровой среды нормотворческого процесса", - сказала политик в ходе ежегодного совещания со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.
Она отметила, что в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" сразу в пяти министерствах запущен "пилот" государственной информационной системы ГИС "Нормотворчество".
"Мы предлагаем подключить в пилотном режиме к этой системе палаты Федерального Собрания. Рассчитываем, что данный вопрос будет оперативно урегулирован. Уверена, что это будет полезно не только для парламентариев, но и для правительства", - сказала спикер СФ.