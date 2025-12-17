Рейтинг@Mail.ru
Путин и Аракчи обсудили строительство железнодорожного участка в Иране - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/lavrov-2062648019.html
Путин и Аракчи обсудили строительство железнодорожного участка в Иране
Путин и Аракчи обсудили строительство железнодорожного участка в Иране - РИА Новости, 17.12.2025
Путин и Аракчи обсудили строительство железнодорожного участка в Иране
Строительство железнодорожного участка "Решт-Астра" находится на приоритетным контроле президентов России и Ирана, его строительство является важнейшим условием РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:45:00+03:00
2025-12-17T14:45:00+03:00
иран
россия
ашхабад
сергей лавров
аббас аракчи
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062619028_0:0:3592:2020_1920x0_80_0_0_cbbf5faeda581de957ed7f72cf84bc2b.jpg
https://ria.ru/20250225/kredit-2001551806.html
иран
россия
ашхабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062619028_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c0429ea575f40e036826594e12d438f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, ашхабад, сергей лавров, аббас аракчи, владимир путин
Иран, Россия, Ашхабад, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Владимир Путин
Путин и Аракчи обсудили строительство железнодорожного участка в Иране

Лавров: строительство ж/д участка Решт-Астра является приоритетом для РФ и Ирана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве.
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Строительство железнодорожного участка "Решт-Астра" находится на приоритетным контроле президентов России и Ирана, его строительство является важнейшим условием для полноценного запуска западного ответвления стратегического международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Подробно рассмотрели ход реализации проекта строительства железнодорожного участка "Решт-Астра" за счет российского государственного кредита. Сооружение этой линии находится на приоритетном контроле наших президентов и является важнейшим условием для полноценного запуска западного ответвления стратегически важного международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи по итогам переговоров.
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Ашхабаде 12 декабря обсудили в том числе вопросы строительства железной дороги "Решт-Астара" в Иране. По словам иранского президента, Тегеран выкупил участок в более 100 километров для строительства дороги в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость составляет 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране
25 февраля, 17:24
 
ИранРоссияАшхабадСергей ЛавровАббас АракчиВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала