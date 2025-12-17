Путин и Аракчи обсудили строительство железнодорожного участка в Иране

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Строительство железнодорожного участка "Решт-Астра" находится на приоритетным контроле президентов России и Ирана, его строительство является важнейшим условием для полноценного запуска западного ответвления стратегического международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Подробно рассмотрели ход реализации проекта строительства железнодорожного участка "Решт-Астра" за счет российского государственного кредита. Сооружение этой линии находится на приоритетном контроле наших президентов и является важнейшим условием для полноценного запуска западного ответвления стратегически важного международного транспортного коридора "Север-Юг", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи по итогам переговоров.
Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Ашхабаде 12 декабря обсудили в том числе вопросы строительства железной дороги "Решт-Астара" в Иране. По словам иранского президента, Тегеран выкупил участок в более 100 километров для строительства дороги в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".
МТК "Север - Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость составляет 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
Россия выделит кредит на строительство железной дороги в Иране
25 февраля, 17:24