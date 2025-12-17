Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что не завидует сейчас Зеленскому
13:36 17.12.2025
Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что не завидует сейчас Зеленскому
Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что не завидует сейчас Зеленскому - РИА Новости, 17.12.2025
Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что не завидует сейчас Зеленскому
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не завидует сейчас Владимиру Зеленскому, оказавшемуся в тупиковой ситуации в контексте переговоров по... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:36:00+03:00
2025-12-17T13:37:00+03:00
https://ria.ru/20251215/ukraina-2062043210.html
https://ria.ru/20251217/zelenskiy-2062579920.html
https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062517389.html
Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что не завидует сейчас Зеленскому

Кулеба: Зеленский оказался в тупике из-за переговоров по урегулированию

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не завидует сейчас Владимиру Зеленскому, оказавшемуся в тупиковой ситуации в контексте переговоров по украинскому урегулированию.
Кулеба в интервью французской газете Point отметил, что Зеленский оказался в тупике из-за необходимости принимать сложные решения, касающиеся урегулирования украинского конфликта.
СМИ узнали, что США предложили Киеву после просьбы о гарантиях безопасности
15 декабря, 09:07
СМИ узнали, что США предложили Киеву после просьбы о гарантиях безопасности
15 декабря, 09:07
"Он должен будет принимать решение сам… Я ему совсем не завидую… Здесь нет возможных верных решений. Есть плохие решения и решения еще хуже. Он должен будет сделать выбор", - сказал Кулеба.
В минувшее воскресенье в Берлине состоялись переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
Вчера, 11:58
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
Вчера, 11:58
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
Вчера, 01:56
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
Вчера, 01:56
 
