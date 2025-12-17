Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил, что не завидует сейчас Зеленскому

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не завидует сейчас Владимиру Зеленскому, оказавшемуся в тупиковой ситуации в контексте переговоров по украинскому урегулированию.

"Он должен будет принимать решение сам… Я ему совсем не завидую… Здесь нет возможных верных решений. Есть плохие решения и решения еще хуже. Он должен будет сделать выбор", - сказал Кулеба.