Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали двоих поджигателей дверей - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kriminal-2062740968.html
В Петербурге арестовали двоих поджигателей дверей
В Петербурге арестовали двоих поджигателей дверей - РИА Новости, 17.12.2025
В Петербурге арестовали двоих поджигателей дверей
Суд в Петербурге арестовал двоих поджигателей дверей тамбура с квартирами, где находились люди, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T18:16:00+03:00
2025-12-17T18:16:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
сергей казаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_309:0:3667:1889_1920x0_80_0_0_e79bbd0e471040509a571b587c0019f8.jpg
https://ria.ru/20251216/podzhog-2062274049.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_813:0:3544:2048_1920x0_80_0_0_6b51ee478b85992758bf7f4e8352e18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, сергей казаков
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Сергей Казаков
В Петербурге арестовали двоих поджигателей дверей

Суд в Петербурге арестовал поджигателей дверей квартир, где находились люди

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал двоих поджигателей дверей тамбура с квартирами, где находились люди, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд объективно, беспристрастно и высокопрофессионально, не предрешая вопроса о доказанности вины, оценив представленные сторонами материалы, избрал фигурантам меру в виде заключения под стражу. Срок мер - 14 февраля 2026", - говорится в сообщении пресс-службы.
Следствие полагает, что 13 декабря неизвестное лицо в мессенджере предложило Сергею Казакову и Руслану Магомедову совершить за денежное вознаграждение убийство находящихся в шести квартирах дома по Гражданскому проспекту людей. Фигуранты согласились и подожгли входную дверь тамбура, тем самым заблокировав огнем выход из квартир. Однако свой преступный умысел довести до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам в связи с предпринятыми очевидцами мерами к тушению очага возгорания. Уголовное дело возбуждено по части 3 ст.30 - пунктам "а", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 (покушение на убийство) УК РФ.
В судебной пресс-службе отметили, что 15 декабря Казакова и Магомедова задержали, им предъявлено обвинение.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Забайкалье подростков будут судить за поджог леса в интересах Украины
16 декабря, 04:54
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСергей Казаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала