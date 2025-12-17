В Петербурге арестовали двоих поджигателей дверей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал двоих поджигателей дверей тамбура с квартирами, где находились люди, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Суд объективно, беспристрастно и высокопрофессионально, не предрешая вопроса о доказанности вины, оценив представленные сторонами материалы, избрал фигурантам меру в виде заключения под стражу. Срок мер - 14 февраля 2026", - говорится в сообщении пресс-службы.

Следствие полагает, что 13 декабря неизвестное лицо в мессенджере предложило Сергею Казакову и Руслану Магомедову совершить за денежное вознаграждение убийство находящихся в шести квартирах дома по Гражданскому проспекту людей. Фигуранты согласились и подожгли входную дверь тамбура, тем самым заблокировав огнем выход из квартир. Однако свой преступный умысел довести до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам в связи с предпринятыми очевидцами мерами к тушению очага возгорания. Уголовное дело возбуждено по части 3 ст.30 - пунктам "а", "е", "ж", "з" части 2 статьи 105 (покушение на убийство) УК РФ