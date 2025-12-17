Рейтинг@Mail.ru
ООН отвергла идею передачи Сеулу контроля над демилитаризованной зоной - РИА Новости, 17.12.2025
14:08 17.12.2025
ООН отвергла идею передачи Сеулу контроля над демилитаризованной зоной
ООН отвергла идею передачи Сеулу контроля над демилитаризованной зоной - РИА Новости, 17.12.2025
ООН отвергла идею передачи Сеулу контроля над демилитаризованной зоной
Командование ООН (UNC), ведущую роль в котором занимают военные США, отвергло предложение корейской стороны передать властям Южной Кореи контроль над южной... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:08:00+03:00
2025-12-17T14:08:00+03:00
в мире
сша
кндр
южная корея
оон
сша
кндр
южная корея
в мире, сша, кндр, южная корея, оон
В мире, США, КНДР, Южная Корея, ООН
ООН отвергла идею передачи Сеулу контроля над демилитаризованной зоной

ООН отвергла идею передачи Южной Корее контроля над демилитаризованной зоной

© AP Photo / Lee Jin-man Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Командование ООН (UNC), ведущую роль в котором занимают военные США, отвергло предложение корейской стороны передать властям Южной Кореи контроль над южной частью демилитаризованной зоны (ДМЗ) - фактической границы между Республикой Корея и КНДР, заявив, что сохранение текущего положения вещей необходимо для поддержания стабильности, следует из официального релиза.
КНДР и Южная Корея разделены демилитаризованной зоной (ДМЗ), которая тянется с востока на запад полуострова на 248 километров. С каждой стороны от границы зона имеет ширину по два километра и покрывает 907 квадратных километров площади полуострова, на юге существует также отдельный сектор ДМЗ для туристов, откуда можно, в том числе, увидеть территорию КНДР из бинокля. При этом, южная сторона находится в ведении UNC.
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу
КНДР отреагировала на визит Хегсета в демилитаризованную зону
4 ноября, 05:32
"С 1953 года Командование ООН успешно контролирует демилитаризованную зону (ДМЗ), его роль неотъемлема в поддержании стабильности, особенно в периоды повышенного межкорейского напряжения", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте UNC.
В заявлении отмечается, что Военная комиссия по перемирию, входящая в состав Командования ООН, рассматривает вопросы предоставления доступа в ДМЗ таким образом, чтобы "передвижения людей в демилитаризованной зоне не воспринимались как провокация или не представляли угрозу безопасности сотрудникам или посетителям". В UNC заявили, что осуществляемый им контроль "остается опорой стабильности", а само командование неизменно "привержено поддержанию перемирия и стабильности".
Ранее, 3 декабря, в Национальной ассамблее Республики Корея прошло открытое заседание по "законопроекту о демилитаризованной зоне", предложенному правящей "Демократической партией". Он предусматривает изменения в осуществлении контроля над ДМЗ Командованием ООН в том случае, если посещение демилитаризованной зоны осуществляется в мирных целях.
В ходе данного заседания министр объединения Республики Корея Чон До Ён сообщил о недавнем случае, когда представители Командования ООН не позволили чиновнику из администрации южнокорейского президента, отвечающему за безопасность, посетить ведущиеся на территории демилитаризованной зоны раскопки. По словам главы минобъединения, такие случаи, уже не раз происходившие в прошлом, ограничивают самостоятельность южнокорейского государства. В связи с этим, он поддержал продвижение нового законопроекта.
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
В КНДР назвали денуклеаризацию корейского полуострова несбыточной мечтой
1 ноября, 04:41
8 декабря министерство внутренних дел и законодательства Республики Корея сообщило о проведении закрытого совещания с представителями Командования ООН для обсуждения возможных изменений в порядке осуществления контроля, но о результатах заявлено не было.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война (1950-1953 годов) закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его заключили командующие войсками КНДР и Китая, с одной стороны, и США под флагом ООН, с другой. Все попытки Пхеньяна добиться подписания с США договора о мире в Вашингтоне были отвергнуты.
После Корейской войны 1950-1953 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Позднее право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу, однако оперативное управление ими в случае вооруженного конфликта до сих пор принадлежит Вашингтону.
Войска США находятся в Республике Корея со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне. Согласно официальным данным, базы ВС США располагаются в 53 регионах Южной Кореи.
Солдаты КНДР пересекли демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны в центральной части границы с Южной Кореей
Военные из КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей, пишут СМИ
21 ноября, 01:23
 
Версия 2023.1 Beta
