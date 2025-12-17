Чжан Ханьхуэй: Китай готов поддерживать тесные контакты с Россией и США

Китай и Россия в 2025 году добились нового прогресса в двусторонних отношениях, взаимная торговля третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости подвел итоги года российско-китайского сотрудничества, рассказал о новых сферах взаимодействия и отношении Пекина к переговорам по украинскому урегулированию.

– Как вы оцениваете развитие российско-китайских отношений в 2025 году? Какие есть у обеих сторон важные направления практического сотрудничества? Чего можно ожидать от наступающего 2026 года?

– Китайско-российские отношения в 2025 году продолжают стремительное развитие и достигли новых вершин. В год 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне и Мировой антифашистской войне председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин осуществили взаимные визиты и приняли участие в торжественных памятных мероприятиях в России Китае . Лидеры двух стран подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, наметили стратегический план развития двусторонних отношений, совместно подтвердили приверженность защите итогов Второй мировой войны и послевоенного международного порядка, открыли новую главу в отстаивании международной справедливости.

Под стратегическим руководством глав двух государств поддерживались тесные контакты на высоком уровне. Премьер Госсовета Ли Цян , вице-премьер Дин Сюэсян и другие китайские руководители посетили Россию. Премьер-министр Михаил Мишустин , председатель Госдумы Вячеслав Володин и более десяти российских руководителей побывали в Китае с визитами. Парламентские и межпартийные обмены прошли активно. Стороны углубленно обсудили всестороннюю реализацию договоренностей глав государств, укрепление сопряжения стратегий развития и расширение сотрудничества во всех сферах, что наполняет неиссякаемой энергией углубление китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

Практическое сотрудничество добилось нового прогресса при сохранении стабильности. Двусторонняя торговля сохраняет стабильность в целом. За январь-ноябрь этого года товарооборот составил 203,67 миллиарда долларов США и третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов. Непрерывно оптимизируется товарная структура. Новые виды продукции, в частности, биотехнологическая и аэрокосмическая продукция, демонстрируют быстрый рост. Расширяется круг торговых субъектов. За январь-октябрь этого года в России зарегистрировано более 3300 новых китайских предприятий. Плодотворно продвигается совершенствование правовой системы. Вступило в силу обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, что создало более благоприятные условия для инвестиционной деятельности предприятий двух стран. Активно реализуется обновленная версия плана китайско-российского инвестиционного сотрудничества, подписан меморандум об инвестиционном сотрудничестве в агропромышленном комплексе, что направляет инвестиции в приоритетные отрасли. Ключевые совместные проекты успешно реализуются. Восточный маршрут газопровода Китай-Россия работает на полной мощности. Строительство дальневосточного маршрута поставок природного газа из России в Китай стабильно продвигается. Существенно возрос грузооборот через автомобильный переход Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожный переход Тунцзян-Нижнеленинское. Успешно запущен первый арктический контейнерный экспресс-маршрут Китай-Европа.

Гуманитарное сотрудничество принесло яркие результаты. Главы двух государств объявили о проведении пробного безвизового режима в отношении граждан обеих страны. Это очередной шаг навстречу друг другу двух правительств, что открыло народам двух стран путешествия "захотел и поехал". Уверен, что взаимные визиты граждан будут и далее способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между нашими народами. Годы культуры Китая и России завершились с полным успехом. Сотни мероприятий — от музейных выставок до кинопоказов, от театральных и сценических искусств до молодежных инновационных обменов — обогатили культурную жизнь народов и укрепили их чувство близости, что придало новый импульс укреплению взаимопонимания и многовековой китайско-российской дружбы.

Межрегиональное сотрудничество динамично развивается. Механизмы "Северо-Восток Китая – Дальний Восток России" и "Янцзы-Волга" функционируют эффективно. Успешно проведены 9-е китайско-российское ЭКСПО, 3-й международный форум "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" и 5-й китайско-российский форум по межрегиональному сотрудничеству. На сегодня установлены 172 пары городов-побратимов и дружественных провинций. Непрерывное раскрытие потенциала регионального сотрудничества наполняет всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией новым содержанием.

Наступающий 2026 год знаменует 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. За четверть века под его эгидой китайско-российские отношения выдержали испытания турбулентностью международной обстановки, всегда сохраняли динамику развития и достигли беспрецедентно высокого уровня. В новом году стороны будут и впредь придерживаться духа вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, продвигать развитие китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новую высоту в более широких масштабах и на более глубокой основе, вносить совместный вклад в защиту мира и стабильности во всем мире, отстаивание международной справедливости и содействие общему процветанию человечества.

– Украинский кризис продолжает оказывать влияние на региональную и глобальную безопасность. Продолжается ли диалог между Россией и Китаем по украинскому урегулированию?

– Китай и Россия поддерживают тесные контакты по украинскому кризису и регулярно обмениваются мнениями на различных уровнях по данному вопросу. Китай всегда на стороне мира и предпринимает активные усилия в этом направлении. Председатель Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования кризиса, что является наиболее авторитетным разъяснением китайской позиции. В них указано, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, обоснованные обеспокоенности стран по безопасности должны учитываться, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться. Китай и Бразилия выпустили совместное заявление по украинскому кризису, инициировали создание в ООН группы "друзей мира". Китай приветствует прогресс в политическом урегулировании кризиса и готов продолжать координацию с российской стороной для реализации важных договоренностей лидеров двух стран и вместе прилагать неустанные усилия для сохранения мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире.

– Президент США Дональд Трамп назвал встречу лидеров Китая и США встречей "G2 (Большой двойки)", что вызвало международную дискуссию. Каково ваше мнение об этом заявлении?

– Китай последовательно выступает за многополяризацию мира и демократизацию международных отношений. Еще в 1997 году Китай и Россия опубликовали Совместную декларацию о многополярном мире и формировании нового международного порядка. В мировых делах Китай неизменно поддерживает ооноцентричную международную систему, призывает к решению глобальных вопросов путем совместного обсуждения. Начиная с новой эпохи, китайская дипломатия активно способствует координации и конструктивному взаимодействию между крупными государствами. Мы готовы сохранять тесные контакты с Россией, США и другими странами по международным делам. Председатель Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане указал, что Китай и Соединенные Штаты, будучи крупными державами, могут совместно продемонстрировать свою ответственность и вместе работать для достижения важных, практических и полезных для обеих стран и всего мира целей.

– Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ранее допустила высказывания по тайваньскому вопросу, которые вызвали волнения в китайско-японских отношениях. Окажет ли это существенное влияние на региональную безопасность и стабильность?

– Тайваньский вопрос относится к ядру ключевых интересов Китая и представляет собой красную линию и непреодолимый предел. Тайвань является священной территорией Китая, а тайваньский вопрос – исключительно внутренним делом КНР. Решение тайваньского вопроса – это дело самих китайцев, не допускающее вмешательства никаких внешних сил. В год 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, а также 80-й годовщины освобождения Тайваня от японской оккупации именно Япония должна глубоко покаяться в истории агрессии и колонизации Тайваня и военных преступлениях милитаризма, быть осторожной в словах и поступках по тайваньскому вопросу. Однако шокирует, что действующий премьер-министр Японии публично озвучила ошибочные сигналы о возможности военного вмешательства в тайваньский вопрос, переступив запретную черту. Китай вынужден дать решительный отпор для защиты не только суверенитета и территориальной целостности государства, но и итогов Второй мировой войны, международной справедливости и человеческой совести, которые дались дорогой ценой крови и жизней.

Китайский народ преисполнен миролюбия и добрососедства, но по вопросам государственного суверенитета и территориальной целостности не допустит ни малейших уступок. В четырех китайско-японских политических документах японское правительство дало четкие обязательства по тайваньскому вопросу, имеющие силу международного права без каких-либо двусмысленных толкований. Независимо от правящей партии или руководителя, Япония обязана их соблюдать. Страна, лишенная доверия, не может занимать достойного места в мире. Китай призывает Японию незамедлительно исправить ошибки. В случае дальнейших провокаций все страны и народы, выступающие за справедливость, имеют право на повторный разбор исторических преступлений Японии и несут ответственность за то, чтобы решительно предотвратить возрождение японского милитаризма. Международное сообщество должно проявлять высокую настороженность и решительно останавливать любые попытки возрождения милитаризма и реваншизма, совместно защищать послевоенный международный порядок и мир во всем мире.

– Значение ШОС и БРИКС постоянно растет. Каково ваше мнение о перспективах дальнейшего углубления стратегического взаимодействия между Россией и Китаем в многосторонних рамках?

– ШОС и БРИКС являются ключевыми платформами для китайско-российского стратегического взаимодействия, продвижения многосторонности, углубления практического сотрудничества и консолидации Глобального Юга. В мае 2025 года в ходе государственного визита председателя Си Цзиньпина в Россию для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеры двух стран вновь подчеркнули необходимость усилить координацию и взаимодействие в ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматах, укреплять голос развивающихся стран в системе глобального управления, выступать за равную и упорядоченную многополярность мира, инклюзивную экономическую глобализацию. В сентябре этого года президент Владимир Путин посетил Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине и праздновании 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашистской войне. Председатель Си Цзиньпин на саммите ШОС в Тяньцзине предложил инициативу по глобальному управлению и получил позитивный отклик и поддержку президента Владимира Путина, что наглядно демонстрирует высокий уровень и уникальность китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.