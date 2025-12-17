Рейтинг@Mail.ru
Китай готов поддерживать тесные контакты с Россией и США, заявил посол КНР - РИА Новости, 17.12.2025
08:03 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kitay-2062538788.html
2025-12-17T08:03:00+03:00
2025-12-17T08:03:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
китай
россия
сша
в мире, китай, россия, сша
В мире, Китай, Россия, США
Флаг КНР
Флаг КНР. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай готов поддерживать тесные контакты с Россией и США по международным делам, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Мы готовы сохранять тесные контакты с Россией, США и другими странами по международным делам. Председатель (КНР - ред.) Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане указал, что Китай и Соединенные Штаты, будучи крупными державами, могут совместно продемонстрировать свою ответственность и вместе работать для достижения важных, практических и полезных для обеих стран и всего мира целей", - сказал посол.
Чжан Ханьхуэй добавил, что Китай последовательно выступает за многополярность и демократизацию международных отношений.
"В мировых делах Китай неизменно поддерживает "ооноцентричную" международную систему, призывает к решению глобальных вопросов путем совместного обсуждения. Начиная с новой эпохи, китайская дипломатия активно способствует координации и конструктивному взаимодействию между крупными государствами", - сказал китайский дипломат.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Посольство КНР отреагировало на слова Трампа о лидерстве США в сфере ИИ
13 декабря, 16:21
 
В миреКитайРоссияСША
 
 
