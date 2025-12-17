Китай готов поддерживать тесные контакты с Россией и США, заявил посол КНР

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай готов поддерживать тесные контакты с Россией и США по международным делам, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"В мировых делах Китай неизменно поддерживает "ооноцентричную" международную систему, призывает к решению глобальных вопросов путем совместного обсуждения. Начиная с новой эпохи, китайская дипломатия активно способствует координации и конструктивному взаимодействию между крупными государствами", - сказал китайский дипломат.