Китай готов поддерживать тесные контакты с Россией и США, заявил посол КНР

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай готов поддерживать тесные контакты с Россией и США по международным делам, заявил в интервью РИА Новости посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
"Мы готовы сохранять тесные контакты с Россией, США и другими странами по международным делам. Председатель (КНР - ред.) Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане указал, что Китай и Соединенные Штаты, будучи крупными державами, могут совместно продемонстрировать свою ответственность и вместе работать для достижения важных, практических и полезных для обеих стран и всего мира целей", - сказал посол.
Чжан Ханьхуэй добавил, что Китай последовательно выступает за многополярность и демократизацию международных отношений.
"В мировых делах Китай неизменно поддерживает "ооноцентричную" международную систему, призывает к решению глобальных вопросов путем совместного обсуждения. Начиная с новой эпохи, китайская дипломатия активно способствует координации и конструктивному взаимодействию между крупными государствами", - сказал китайский дипломат.