Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине, заявил посол

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай приветствует прогресс в политическом решении кризиса на Украине, выступает за мир и предпринимает активные усилия в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"Китай приветствует прогресс в политическом урегулировании кризиса и готов продолжать координацию с российской стороной для реализации важных договоренностей лидеров двух стран и вместе прилагать неустанные усилия для сохранения мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире", - сказал посол.