Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине, заявил посол

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай приветствует прогресс в политическом решении кризиса на Украине, выступает за мир и предпринимает активные усилия в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Китай приветствует прогресс в политическом урегулировании кризиса и готов продолжать координацию с российской стороной для реализации важных договоренностей лидеров двух стран и вместе прилагать неустанные усилия для сохранения мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире", - сказал посол.
"Китай всегда на стороне мира и предпринимает активные усилия в этом направлении. Председатель Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования кризиса, что является наиболее авторитетным разъяснением китайской позиции. В них указано, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, обоснованные обеспокоенности стран по безопасности должны учитываться, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться", - пояснил дипломат.
8 декабря, 19:44