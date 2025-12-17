Рейтинг@Mail.ru
Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине, заявил посол - РИА Новости, 17.12.2025
07:14 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kitay-2062535447.html
Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине, заявил посол
Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине, заявил посол - РИА Новости, 17.12.2025
Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине, заявил посол
Китай приветствует прогресс в политическом решении кризиса на Украине, выступает за мир и предпринимает активные усилия в этом направлении, заявил в интервью... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T07:14:00+03:00
2025-12-17T07:14:00+03:00
Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине, заявил посол

Чжан Ханьхуэй: Китай приветствует прогресс в урегулировании на Украине

Флаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Флаг Китая. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Китай приветствует прогресс в политическом решении кризиса на Украине, выступает за мир и предпринимает активные усилия в этом направлении, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Китай приветствует прогресс в политическом урегулировании кризиса и готов продолжать координацию с российской стороной для реализации важных договоренностей лидеров двух стран и вместе прилагать неустанные усилия для сохранения мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире", - сказал посол.
По его словам, Китай и Россия поддерживают тесные контакты по украинскому кризису и регулярно обмениваются мнениями на различных уровнях по этому вопросу.
"Китай всегда на стороне мира и предпринимает активные усилия в этом направлении. Председатель Си Цзиньпин предложил четыре принципа урегулирования кризиса, что является наиболее авторитетным разъяснением китайской позиции. В них указано, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, обоснованные обеспокоенности стран по безопасности должны учитываться, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться", - пояснил дипломат.
