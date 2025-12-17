Представительство организации AAOIFI откроется в Казани в конце декабря

Рейтинг@Mail.ru
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
17:41 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kazan-2062726372.html
россия, казань, рустам минниханов, снг
Республика Татарстан, Россия, Казань, Рустам Минниханов, СНГ
Жилые дома в Казани
Жилые дома в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Жилые дома в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Представительство международной организации AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) откроется в Казани 26 декабря, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В конце года, 26 декабря, в Казани готовится к открытию представительство ведущей мировой организации по стандартам исламских финансов AAOIFI. Эта инициатива станет качественным прорывом - от консультаций мы переходим к системной совместной работе", - сказал Минниханов в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum".
Правительство Татарстана и AAOIFI в ноябре подписали меморандум по развитию сотрудничества в области исламского финансирования. Меморандум определяет рамки сотрудничества, направленного на укрепление взаимовыгодных связей и обмен опытом между сторонами. Документ отражает общее стремление к развитию исламских финансов в России и странах СНГ, а также содействию интеграции международных стандартов в национальные финансовые системы.
Согласно документу, стороны договорились в частности о развитии и укреплении взаимовыгодных связей в областях, представляющих взаимный интерес, стимулировании контактов между финансовыми и образовательными организациями, рассмотрении возможностей создания на территориях государств сторон представительств или организаций, осуществляющих деятельность в сферах, представляющих взаимный интерес. Также стороны обозначили готовность проводить консультации, семинары и конференции, направленные на развитие исламского финансирования и обмен лучшими практиками.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
Республика ТатарстанРоссияКазаньРустам МиннихановСНГ
 
 
