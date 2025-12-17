Представительство организации AAOIFI откроется в Казани в конце декабря

КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Представительство международной организации AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) откроется в Казани 26 декабря, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

"В конце года, 26 декабря, в Казани готовится к открытию представительство ведущей мировой организации по стандартам исламских финансов AAOIFI. Эта инициатива станет качественным прорывом - от консультаций мы переходим к системной совместной работе", - сказал Минниханов в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum".

Правительство Татарстана и AAOIFI в ноябре подписали меморандум по развитию сотрудничества в области исламского финансирования. Меморандум определяет рамки сотрудничества, направленного на укрепление взаимовыгодных связей и обмен опытом между сторонами. Документ отражает общее стремление к развитию исламских финансов в России и странах СНГ, а также содействию интеграции международных стандартов в национальные финансовые системы.

Согласно документу, стороны договорились в частности о развитии и укреплении взаимовыгодных связей в областях, представляющих взаимный интерес, стимулировании контактов между финансовыми и образовательными организациями, рассмотрении возможностей создания на территориях государств сторон представительств или организаций, осуществляющих деятельность в сферах, представляющих взаимный интерес. Также стороны обозначили готовность проводить консультации, семинары и конференции, направленные на развитие исламского финансирования и обмен лучшими практиками.