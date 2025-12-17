https://ria.ru/20251217/kazan-2062724802.html
Очередное заседание межправкомиссии РФ и ОАЭ пройдет в 2026 г на KazanForum
Очередное заседание межправкомиссии РФ и ОАЭ пройдет в 2026 г на KazanForum
Очередное заседание российско-эмиратской межправкомиссии пройдет в мае 2026 года в Казани в рамках KazanForum, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 17.12.2025
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Очередное заседание российско-эмиратской межправкомиссии пройдет в мае 2026 года в Казани в рамках KazanForum, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В ходе заседания в Дубае в декабре была достигнута договоренность с министром промышленности и торговли РФ о проведении очередного заседания Российско-эмиратской межправкомиссии в рамках KazanForum в Казани", - сказал Минниханов в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.