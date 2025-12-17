Рейтинг@Mail.ru
Очередное заседание межправкомиссии РФ и ОАЭ пройдет в 2026 г на KazanForum
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
17:37 17.12.2025
Очередное заседание межправкомиссии РФ и ОАЭ пройдет в 2026 г на KazanForum
Очередное заседание межправкомиссии РФ и ОАЭ пройдет в 2026 г на KazanForum - РИА Новости, 17.12.2025
Очередное заседание межправкомиссии РФ и ОАЭ пройдет в 2026 г на KazanForum
Очередное заседание российско-эмиратской межправкомиссии пройдет в мае 2026 года в Казани в рамках KazanForum, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 17.12.2025
россия, казань, дубай, рустам минниханов
Республика Татарстан, Россия, Казань, Дубай, Рустам Минниханов
Очередное заседание межправкомиссии РФ и ОАЭ пройдет в 2026 г на KazanForum

Минниханов: заседание российско-эмиратской межправкомиссии пройдет в мае

Вид на улицы Старо-Татарской слободы и мечеть аль-Марджани в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 дек - РИА Новости. Очередное заседание российско-эмиратской межправкомиссии пройдет в мае 2026 года в Казани в рамках KazanForum, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"В ходе заседания в Дубае в декабре была достигнута договоренность с министром промышленности и торговли РФ о проведении очередного заседания Российско-эмиратской межправкомиссии в рамках KazanForum в Казани", - сказал Минниханов в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum".
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус.
15.12.2025
В Москве пройдет конференция "Диалог "Россия - исламский мир"
В Москве пройдет конференция "Диалог "Россия - исламский мир"
15 декабря, 01:04
 
Республика Татарстан, Россия, Казань, Дубай, Рустам Минниханов
 
 
