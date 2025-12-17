https://ria.ru/20251217/grossi-2062583878.html
Гросси: после повреждения саркофага на ЧАЭС отклонений по радиации не было
Гросси: после повреждения саркофага на ЧАЭС отклонений по радиации не было
После повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) отклонений по радиации не было, ничего аномального не фиксировалось, заявил в интервью РИА Новости глава
ВЕНА, 17 дек - РИА Новости, Светлана Берило. После повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) отклонений по радиации не было, ничего аномального не фиксировалось, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы не фиксировали ничего аномального", - сказал он, отвечая на вопрос об уровне радиации.
Гросси
уточнил, что специалисты не наблюдали ни аномальных уровней радиации, ни его повышения.
Как ранее сообщало МАГАТЭ
, новый саркофаг на Чернобыльской АЭС
после февральского удара утратил свои основные функции обеспечения безопасности.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию
, но никаких доказательств не привел. В Госдуме
назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева
перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.