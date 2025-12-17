Гросси: после повреждения саркофага на ЧАЭС отклонений по радиации не было

ВЕНА, 17 дек - РИА Новости, Светлана Берило. После повреждения саркофага на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) отклонений по радиации не было, ничего аномального не фиксировалось, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы не фиксировали ничего аномального", - сказал он, отвечая на вопрос об уровне радиации.

Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.