Гросси назвал последствия повреждения саркофага на ЧАЭС - РИА Новости, 17.12.2025
07:19 17.12.2025
Гросси назвал последствия повреждения саркофага на ЧАЭС
Гросси назвал последствия повреждения саркофага на ЧАЭС - РИА Новости, 17.12.2025
Гросси назвал последствия повреждения саркофага на ЧАЭС
россия, киев, дмитрий песков, рафаэль гросси, магатэ, чернобыльская аэс, госдума рф
Россия, Киев, Дмитрий Песков, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, Госдума РФ
Гросси назвал последствия повреждения саркофага на ЧАЭС

Гросси: после повреждения саркофага работы на ЧАЭС могут вызвать рост радиации

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 17 дек - РИА Новости, Светлана Берило. После повреждения саркофага любые работы на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) могут сразу вызвать рост радиации, заявил в интервью РИА Новости глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС после февральского удара утратил свои основные функции обеспечения безопасности.
Повреждения саркофага угрожают выводу ЧАЭС из эксплуатации, заявил Гросси
03:07
Гросси уточнил, что той защиты, которая была раньше, теперь уже нет, и со временем ситуация может ухудшаться.
"А любые работы — и это очевидно, — связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона. Это требует дополнительного анализа, построения различных кривых, режимов мониторинга и определения допустимых уровней", - сказал он.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.
Часть работ по разбору ЧАЭС пришлось остановить, заявил Гросси
13 декабря, 03:38
 
РоссияКиевДмитрий ПесковРафаэль ГроссиМАГАТЭЧернобыльская АЭСГосдума РФ
 
 
