Гросси назвал последствия повреждения саркофага на ЧАЭС

"А любые работы — и это очевидно, — связанные с обращением и перемещением высокоактивных материалов, приводят к немедленному росту радиационного фона. Это требует дополнительного анализа, построения различных кривых, режимов мониторинга и определения допустимых уровней", - сказал он.

Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.