Повреждения саркофага угрожают выводу ЧАЭС из эксплуатации, заявил Гросси - РИА Новости, 17.12.2025
03:07 17.12.2025
Повреждения саркофага угрожают выводу ЧАЭС из эксплуатации, заявил Гросси
россия, киев, рафаэль гросси, дмитрий песков, магатэ, чернобыльская аэс, госдума рф
Россия, Киев, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, МАГАТЭ, Чернобыльская АЭС, Госдума РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 17 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Повреждения саркофага угрожают продолжению вывода Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) из эксплуатации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Ранее МАГАТЭ сообщило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС после февральского удара утратил свои основные функции обеспечения безопасности.
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Часть работ по разбору ЧАЭС пришлось остановить, заявил Гросси
13 декабря, 03:38
Как уточнил глава Агентства, МАГАТЭ анализирует состояние защитного укрытия с точки зрения безопасности. Так, эксперты оценивают масштабы повреждений и их влияние на изолирующие свойства укрытия, на его способность оставаться герметичной и полностью непроницаемой защитной конструкцией, а также - влияние этих повреждений на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации: демонтаж и удаление радиоактивных остатков.
Гросси уточнил, что сейчас этим работам приходится замедляться, а в некоторых случаях останавливаться.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
МАГАТЭ заявило, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
6 декабря, 02:32
"Той защиты, которая была раньше, теперь уже нет. Это означает, что со временем ситуация может ухудшаться", - отметил глава МАГАТЭ, добавив, что любые работы могут быть сопряжены с риском.
В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.
Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место взрыва и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения размером около шести метров в диаметре, однако конструкция здания не была повреждена. Они также провели измерения, которые подтвердили, что уровень радиации не превышает норму. Вместе с тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что инцидент в Чернобыле говорит о сохраняющихся ядерных рисках.
Новый безопасный конфайнмент на Чернобыльской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В МАГАТЭ объяснили перебои на ЧАЭС неполадками на подстанции
1 октября, 23:29
 
РоссияКиевРафаэль ГроссиДмитрий ПесковМАГАТЭЧернобыльская АЭСГосдума РФ
 
 
