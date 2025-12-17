ВЕНА, 17 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Повреждения саркофага угрожают продолжению вывода Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) из эксплуатации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС после февральского удара утратил свои основные функции обеспечения безопасности.

Как уточнил глава Агентства, МАГАТЭ анализирует состояние защитного укрытия с точки зрения безопасности. Так, эксперты оценивают масштабы повреждений и их влияние на изолирующие свойства укрытия, на его способность оставаться герметичной и полностью непроницаемой защитной конструкцией, а также - влияние этих повреждений на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации: демонтаж и удаление радиоактивных остатков.

Гросси уточнил, что сейчас этим работам приходится замедляться, а в некоторых случаях останавливаться.

"Той защиты, которая была раньше, теперь уже нет. Это означает, что со временем ситуация может ухудшаться", - отметил глава МАГАТЭ, добавив, что любые работы могут быть сопряжены с риском.

В день старта Мюнхенской конференции по безопасности в феврале в соцсетях появилось видео удара беспилотника по саркофагу Чернобыльской АЭС, украинские СМИ писали, что он был нанесен ударным дроном. Киевский режим попытался обвинить Россию , но никаких доказательств не привел. В Госдуме назвали удар по саркофагу ЧАЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , любые утверждения, что РФ наносит удары по объектам ядерной энергетики, являются провокацией и подтасовкой, Киев не гнушается заниматься этим.